Представлена портативная консоль TecToy Zeenix Lite

Компания TecToy пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Zeenix Lite, основанной на старом 14-нанометровом процессоре Athlon Silver 3050e с TDP всего 6 Вт, двумя ядрами и встроенной графикой Radeon RX Vega 3. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ и 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Цена и дата начала продаж приставки будут объявлены позже. Также TecToy представила консоль Zeenix на базе производительного APU AMD Ryzen 7 6800U c графикой iGPU Radeon 680M, 16 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью 512 ГБ.