Представлена ретро-камера Nikon Z fc

Компания Nikon пополнила ассортимент беззеркальных камер формата APS-C моделью Nikon Z fc, которая выполнена в стиле старых пленочных камер японского бренда. Новинка оснащается корпусом из магниевого сплава, 20,9-Мп датчиком CMOS (23,5:15,7 мм), процессором Expeed 6, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 51 200, гибридной системой автофокуса с 209 точками фокусировки, серийной съемкой 11 к/с, возможностью записывать видео в разрешении 4К при 30 к/с и Full HD при 120 к/с, 3-дюймовым сенсорным экраном разрешением 1,04 млн точек, ЭВИ разрешением 2,36 млн точек, слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, разъемом USB 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI, батареей EN-EL25, размерами 135:94:44 мм и массой с аккумулятором 445 г.

Сама камера оценена в 960 долларов, в комплекте с объективом Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR – 1100 долларов, а с линзой Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE) – 1200 долларов.