Представлена ретро-консоль Anbernic RG353P на базе Android 11 и Linux

Китайский производитель Anbernic представил карманную консоль в стиле ретро RG353P. Консоль оснащена двумя операционными системами Android 11 и Linux. Новинка доступна для предварительного заказа по цене от 873 юаней (130 долларов).

Anbernic RG353P получил IPS-дисплей с разрешением 640 x 480 пикселей. Производительность в играх обеспечивает четырехъядерный процессор Rockchip RK3566 ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-G52 MP2. На борту новинки имеется 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 32 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC 5.1, также есть два слота для карт памяти microSD, поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, стереодинамики и аккумулятор на 3500 мАч. Заявленная автономность достигает 6 часов. На встроенное хранилище установлен Android 11, а на одну из карт памяти — Linux. Второй можно использовать для хранения игр — заявлена ​​поддержка до 512 ГБ. Ретро-консоль оснащена портом HDMI и разъемом 3,5 мм для наушников, а также двумя портами USB Type-C. Элементы управления включают аналоговые джойстики, D-Pad, кнопки действий, триггеры, Start и Select.
Обратная совместимость PlayStation 3, скорее всего, появится…
Одним из самых обсуждаемых слухов в отношении PlayStation 5 до ее запуска была обратная совместимость. Бы…
Microsoft работает над более компактным и энергоэффективным …
Ходят слухи, что Microsoft работает над «более компактным и энергоэффективным чипом» для Xbox Series X. M…
Steam Deck получит новый процессор Zen4 и графику RDNA3…
Компания AMD работает над новым процессором на базе архитектур Zen4 и RDNA3 для новой версии портативной …
Выпущено обновление для портативной консоли Steam Deck…
Вышло новое обновление клиента Steam Deck, в котором представлены некоторые новые функции для более плавн…
Valve стремится увеличить поставки Steam Deck…
Valve говорит, что начинает наращивать производство Steam Deck и будет каждую неделю отправлять больше эл…
PlayStation 5 Pro значительно улучшит производительность и х…
Согласно новому отчету обновленная консоль PlayStation 5 Pro будет выпущена к 2024 году. Консоль будет ис…
К концу 2022 года в некоторых играх для PlayStation может по…
В отчете Business Insider говорится, что Sony может разместить рекламу в некоторых своих играх для PlaySt…
Семейный план Xbox Game Pass появится в этом году…
Xbox Game Pass остается важным продуктом игрового рынка. Сервис позволяет оформить подписку наподобие Net…
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor