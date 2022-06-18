Представлена ретро-консоль Anbernic RG353P на базе Android 11 и Linux

Китайский производитель Anbernic представил карманную консоль в стиле ретро RG353P. Консоль оснащена двумя операционными системами Android 11 и Linux. Новинка доступна для предварительного заказа по цене от 873 юаней (130 долларов).

Anbernic RG353P получил IPS-дисплей с разрешением 640 x 480 пикселей. Производительность в играх обеспечивает четырехъядерный процессор Rockchip RK3566 ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-G52 MP2. На борту новинки имеется 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 32 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC 5.1, также есть два слота для карт памяти microSD, поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, стереодинамики и аккумулятор на 3500 мАч. Заявленная автономность достигает 6 часов. На встроенное хранилище установлен Android 11, а на одну из карт памяти — Linux. Второй можно использовать для хранения игр — заявлена ​​поддержка до 512 ГБ. Ретро-консоль оснащена портом HDMI и разъемом 3,5 мм для наушников, а также двумя портами USB Type-C. Элементы управления включают аналоговые джойстики, D-Pad, кнопки действий, триггеры, Start и Select.