Представлена серия Palit GeForce RTX 50 WHITE

Palit объявляет о выпуске видеокарт GeForce RTX 50 серии WHITE. Эта новая линейка видеокарт на базе графических процессоров GeForce RTX 5060, 5060 Ti и 5070, соответствующая современным эстетическим требованиям, сочетает элегантный дизайн с актуальной производительностью. Белоснежное цветовое оформление кожуха системы охлаждения и задней усилительной пластины позволяет легко интегрировать видеокарты серии WHITE в светлые сборки ПК, придавая вашему ПК одновременно изысканность и производительность. Каждая модель этой серии, разработанная для производительности и визуального впечатления, имеет оптимизированные тепловые решения, которые обеспечивают баланс эффективности охлаждения и стильного дизайна.