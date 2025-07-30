Представлена серия Palit GeForce RTX 50 WHITE

Palit объявляет о выпуске видеокарт GeForce RTX 50 серии WHITE. Эта новая линейка видеокарт на базе графических процессоров GeForce RTX 5060, 5060 Ti и 5070, соответствующая современным эстетическим требованиям, сочетает элегантный дизайн с актуальной производительностью. Белоснежное цветовое оформление кожуха системы охлаждения и задней усилительной пластины позволяет легко интегрировать видеокарты серии WHITE в светлые сборки ПК, придавая вашему ПК одновременно изысканность и производительность. Каждая модель этой серии, разработанная для производительности и визуального впечатления, имеет оптимизированные тепловые решения, которые обеспечивают баланс эффективности охлаждения и стильного дизайна.
- Palit GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti WHITE OC: Эти модели с конструкцией системы охлаждения с двумя вентиляторами оснащены парой 95-миллиметровых белых вентиляторов для эффективного воздушного потока. Яркая настраиваемая RGB-подсветка на боковой панели кожуха системы охлаждения позволяет персонализировать видеокарту с динамическими эффектами в вашем ПК/li>
- Palit GeForce RTX 5070 WHITE OC: Оснащенная эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами, модель разработана для AAA игр и сложных творческих приложений с высокой нагрузкой./li>
- Palit GeForce RTX 5070 WHITE OC: Производительность более 120 FPS в разрешении 1440p с включенной трассировкой лучей для игр, а также повышение производительности до 3 раз в приложениях с генеративным ИИ./li>
- Palit GeForce RTX™ 5060 Ti WHITE OC: Модель с 16 GB видеопамяти обеспечивает комфортную игровую производительность в играх в разрешении 1440p даже при включенной трассировке лучей. Модель с 8 GB видеопамяти отлично подходит для Интернет-кафе и геймеров, которым требуется повышенная скорость отклика в соревновательных играх.
- Palit GeForce RTX™ 5060 WHITE OC: Разработана для комфортной производительности в разрешении 1080p — идеальное решение для знакомства с играми нового поколения.