Представлена видеокарта AMD Radeon RX 9070 GRE

Компания AMD пополнила ассортимент видеокарт моделью Radeon RX 9070 GRE, которая пока доступна только на китайском рынке. Новинка характеризуется графическим процессором Navi 48, 3072 потоковыми процессорами, 192-битной шиной, 12 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью в 432 Гбайт/с, частотой ядра от 2,22 ГГц до 2,79 ГГц и TDP 220 Вт. По данным производителя, видеокарта выигрывает у RX 7900 GRE в производительности на 6% в разрешении 1440p и на 10% медленнее RX 9070 в том же разрешении. Судя по всему, перед нами конкурент RTX 5070. На китайском рынке новинку оценили в 4200 юаней (около 47500 рублей), а это примерно 7% дешевле RX 9070. Если Radeon RX 9070 GRE появится в глобальной продаже, то она может стоить примерно 500 долларов.