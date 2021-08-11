Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC. Новинка разработана для максимально комфортной игры в разрешении 1080p с игровыми технологиями архитектуры AMD RDNA 2.

Видеокарта выполнена в черном дизайне с серыми акцентами. Конструкция с тремя вентиляторами помогает оптимизировать охлаждение системы для снижения рабочей температуры. Радиатор покрывает всю печатную плату охлаждая важные компоненты. Тепловые трубки объединены, чтобы обеспечить максимальный контакт между собой, а также базовую плату графического процессора для оптимального отвода тепла.

На борту видеокарты 8 ГБ памяти GDDR6 при 128 битной шине. Информация о частотах видеокарты на данный момент нет. Длина видеокарты составляет 303 мм. Производитель рекомендует использовать блок питания 500 Вт. На видеокарте только один 8-контактный разъем питания.

Стильная металлическая задняя пластина предотвращает изгиб печатной платы. Видеоразъемы включают: один порт HDMI 2.1 VRR и три порта DisplayPort 1.4 с DSC.

Доступность и стоимость видеокарты не раскрыты.