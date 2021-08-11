Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC. Новинка разработана для максимально комфортной игры в разрешении 1080p с игровыми технологиями архитектуры AMD RDNA 2.

Видеокарта выполнена в черном дизайне с серыми акцентами. Конструкция с тремя вентиляторами помогает оптимизировать охлаждение системы для снижения рабочей температуры. Радиатор покрывает всю печатную плату охлаждая важные компоненты. Тепловые трубки объединены, чтобы обеспечить максимальный контакт между собой, а также базовую плату графического процессора для оптимального отвода тепла.

На борту видеокарты 8 ГБ памяти GDDR6 при 128 битной шине. Информация о частотах видеокарты на данный момент нет. Длина видеокарты составляет 303 мм. Производитель рекомендует использовать блок питания 500 Вт. На видеокарте только один 8-контактный разъем питания.

Стильная металлическая задняя пластина предотвращает изгиб печатной платы. Видеоразъемы включают: один порт HDMI 2.1 VRR и три порта DisplayPort 1.4 с DSC.

Доступность и стоимость видеокарты не раскрыты.
Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC
ELSA и Inno3D представили видеокарту RTX...
ELSA и Inno3D совместно представили видеокарту RTX 3060 SAC/L. ...
В Китае начали массово сливать видеокарт...
Германия — не единственное место, где резко падают цены на новейшие видеокарты, поскольку жесткие меры Ки...
MSI представила видеокарту GeForce RTX 3...
Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA демонстрирующий дизайн известной ...
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISIO...
Выход видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti прошел на фоне начавшегося спада «майнингового ...
В Китае представлена видеокарта Onda NVI...
Китайский производитель Onda Electronics объявил о выпуске видеокарты Onda NVIDIA RTX 3060 Aegis. ...
Colorful анонсировала видеокарту GeForce...
Компания Colorful анонсировала свою новую видеокарту GeForce RTX 3090 iGame KUDAN. ...
MSI представила видеокарты Radeon RX 660...
Компания MSI представила видеокарты Radeon RX 6600 XT GAMING X и MECH 2X. Новинки призваны обеспечить выс...
DeepСool выпускает кронштейн ST500 ARGB ...
Бренд DeepСool представил кронштейн ST500 ARGB для видеокарты. Устройство с легкостью будет удерживать са...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Тесты Escape from Tarkov в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТесты Escape from Tarkov в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартамиТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor