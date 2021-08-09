Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming OC

ASRock представила модельный ряд видеокарт серии Radeon RX 6600 XT, а именно четыре модели, одной из таковых является ASRock Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming OC.

Видеокарта построена на 7 нм техпроцессе архитектуры AMD RDNA 2. Данная архитектура включает в себя все игровые возможности, такие как AMD FidelityFX, DirectX 12 Ultimate, Ray Accelerator, AMD Eyefinity и другие.

Видеокарта получила систему охлаждения Phantom Gaming 3X с тремя вентиляторами, радиатор с тепловыми трубками, медное основание с увеличенной площадью для эффективного улучшения теплопередачи. Модель выполнена в стиле игровой серии Phantom Gaming. Кожух и вентиляторы оснащены полихромной подсветкой.

Металлическая пластина обеспечивает пассивное охлаждение и предотвращает изгиб печатной платы. Разъемы включают, три порта DisplayPort 1.4 и один порт HDMI 2.1. Дли подачи питания на видеокарту используется один 8-контактный разъем GPU. Рекомендуемый блок питания 550 Вт. Длина видеокарты составляет 305 мм.

Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming OC
ELSA и Inno3D представили видеокарту RTX...
ELSA и Inno3D совместно представили видеокарту RTX 3060 SAC/L. ...
Manli представила видеокарты серии GeFor...
Manli Technology Group представила свои видеокарты серии GeForce RTX 3080 Ti. Новинки основаны на архитек...
Sapphire представила видеокарты Radeon R...
Sapphire представила свои варианты видеокарт серии Radeon RX 6600 XT. Две модели Radeon RX 6600 XT NITRO ...
Представлены 3D-карты ASUS GeForce RTX 3...
Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделями GeForce RTX 3070 LHR, которые могут похвастаться а...
Sapphire представила видеокарту Radeon R...
Представлена видеокарта Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC с воздушным охлаждением. Напомним, что ранее, ко...
Представлена видеокарта LEADTEK GeForce ...
Компания LEADTEK показала видеокарту GeForce RTX 3080 Ti WinFast Hurricane. Изображения стали доступными ...
AMD Radeon 6900 XT LC на СЖО не так уж п...
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания AMD планирует в обозримом будущем в...
Представлена 3D-карта MSI GeForce RTX 30...
Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR, которая получила...
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 TiОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 Ti
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Лучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GDЛучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GD
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor