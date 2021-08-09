Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming OC

ASRock представила модельный ряд видеокарт серии Radeon RX 6600 XT, а именно четыре модели, одной из таковых является ASRock Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming OC.

Видеокарта построена на 7 нм техпроцессе архитектуры AMD RDNA 2. Данная архитектура включает в себя все игровые возможности, такие как AMD FidelityFX, DirectX 12 Ultimate, Ray Accelerator, AMD Eyefinity и другие.

Видеокарта получила систему охлаждения Phantom Gaming 3X с тремя вентиляторами, радиатор с тепловыми трубками, медное основание с увеличенной площадью для эффективного улучшения теплопередачи. Модель выполнена в стиле игровой серии Phantom Gaming. Кожух и вентиляторы оснащены полихромной подсветкой.

Металлическая пластина обеспечивает пассивное охлаждение и предотвращает изгиб печатной платы. Разъемы включают, три порта DisplayPort 1.4 и один порт HDMI 2.1. Дли подачи питания на видеокарту используется один 8-контактный разъем GPU. Рекомендуемый блок питания 550 Вт. Длина видеокарты составляет 305 мм.