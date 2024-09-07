Представлена видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 Dual EVO с памятью GDDRX6

Компания ASUS пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4070 Dual EVO с быстрой памятью GDDR6X. Новинка характеризуется дизайном оригинальной модели Dual EV, толщиной 2,5 слота расширения, графическим чипом AD104-251 с 5888 ядрами CUDA, частотой 2550 МГц в режиме ОС и 2520 МГц в обычном режиме, фирменной утилитой ASUS GPU Tweak III, системой охлаждения с двумя вентиляторами с возможностью полной остановки при отсутствии нагрузки, 12 ГБ памяти GDDR6 со скоростью передачи данных 21 Гбит/с на контакт и пропускной способностью 504 Гбайт/с, энергопотреблением 200 Вт и одним 8-контактным разъёмом питания PCIe. Цена и дата начала продаж видеокарты будут объявлены позже.