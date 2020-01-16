Представлена видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT

Компания ASUS представила две новые видеокарты TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT Evo и ROG Strix Radeon RX 5600 XT, которые имеют одинаковые максимальные частоты, схожие габариты и одинаковые системы охлаждения с разными кожухами, но отличаются разными печатными платами.

Итак, первая характеризуется частотами GPU 1495-1640 МГц, частотой 12 ГГц для памяти, длиной 283 мм, восьмиконтактным разъёмом для питания, массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и пятью тепловыми трубками. В корпусе адаптеру потребуется три слота расширения. ROG Strix Radeon RX 5600 XT характеризуется длиной 304 мм, частотами GPU 1560-1640 МГц, частотой памяти 12 ГГц, подсистемой питания с 11 или 12 фазами и двумя разъёмами питания (8+6), требованием трех слотов расширения и ценой в 280 долларов.