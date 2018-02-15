Представлена видеокарта Asus GeForce GTX 1060 6GB Phoenix

Компания Asus пополнила ассортимент видеокарт на основе GPU Nvidia GeForce GTX 1060, модель Asus GeForce GTX 1060 6 GB Phoenix. Новинка очень похожа на прошлогоднюю модель Asus GeForce GTX 1060 3 GB Phoenix. Графический процессор характеризуется 1280 ядрами CUDA и рекомендованными частотами 1506 и 1708 МГц. Память GDDR5, связанная с GPU через 192-разрядную шину, работает на частоте 8008 МГц. Память связана с GPU посредством 192-разрядной шины. Длина карты составляет 183 мм, в корпусе она займет два слота расширения. Отметим один шестиконтактный разъем дополнительного питания PCIe, систему охлаждения, которая состоит из алюминиевого радиатора с медным сердечником и 80-мм вентилятора, один разъем DVI, два разъема HDMI и два разъема DisplayPort.