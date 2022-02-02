Представлена видеокарта Biostar Radeon RX 6500 XT

Компания Biostar пополнила ассортимент графических адаптеров моделью VA65X6RA46, которая построена на Radeon RX 6500 XT. Новинка характеризуется архитектурой RDNA 2, графическим процессором Navi 24, выполненным по 6-нанометровому техпроцессу, 16 исполнительными блоками с 1024 потоковыми процессорами и 16 блоками аппаратного ускорения трассировки лучей, базовой частотой 2310 МГц, игровой – 2610 МГц и турбо-частотой – 2815 МГц, 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битной шиной, интерфейсом PCI Express 4.0 x16, системой охлаждения с двумя кулерами, длиной в два слота расширения, размерами 200:130:40 мм, массой 437 граммов, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддержкой технологий AMD FreeSync и AMD FidelityFX, а также DirectX 12. Рекомендованная цена графического ускорителя составит около 260 долларов.