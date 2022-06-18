Представлена видеокарта GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC

GUNNIR, партнер AIB, производящий настольные видеокарты Arc A380 Intel представил свою видеокарту Arc A380 Photon 6G OC.

GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC имеет графический чип ACM-G11, оснащенный 8 ядрами Xe и 1024 ядрами FP32. Видеокарта предлагает три порта DisplayPort и один порт HDMI 2.0. Графический процессор поддерживает такие функции, как DX 12 Ultimate, трассировку лучей с аппаратным ускорением, а также кодирование и декодирование HEVC и H.264. Photon 6G OC оснащена 6 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 15,5 Гбит/с.

Видеокарта получила стильный минималистичный дизайн с алюминиевым радиатором, двумя вентиляторами. Для питания GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC используется от один 6-контактный разъем GPU. Для подключения есть три порта DisplayPort и один разъем HDMI 2.0.

Тактовые частоты видеокарты достигают 2450 МГц при потребляемой мощности 92 Вт.

По словам Intel, Arc A380 обеспечивает более 60 кадров в секунду при разрешении 1080p в таких играх, как League of Legends, Naraka: Bladepoint, DOTA 2, PUBG и других.

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