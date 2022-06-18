Представлена видеокарта GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC

GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC имеет графический чип ACM-G11, оснащенный 8 ядрами Xe и 1024 ядрами FP32. Видеокарта предлагает три порта DisplayPort и один порт HDMI 2.0. Графический процессор поддерживает такие функции, как DX 12 Ultimate, трассировку лучей с аппаратным ускорением, а также кодирование и декодирование HEVC и H.264. Photon 6G OC оснащена 6 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 15,5 Гбит/с.
Видеокарта получила стильный минималистичный дизайн с алюминиевым радиатором, двумя вентиляторами. Для питания GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC используется от один 6-контактный разъем GPU. Для подключения есть три порта DisplayPort и один разъем HDMI 2.0.
Тактовые частоты видеокарты достигают 2450 МГц при потребляемой мощности 92 Вт.
По словам Intel, Arc A380 обеспечивает более 60 кадров в секунду при разрешении 1080p в таких играх, как League of Legends, Naraka: Bladepoint, DOTA 2, PUBG и других.