Представлена видеокарта Gainward GeForce RTX 2060 12GB Ghost

Компания Gainward пополнила ассортимент видеокарт моделями GeForce RTX 2060 12GB Ghost и GeForce RTX 2060 12GB Ghost OC, которые ориентированы на использование в игровых системах. Новинки, основанные на архитектуре NVIDIA Turing, характеризуются 2176 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, базовой частотой GPU 1650 МГц и 1695 Гц у версии GeForce RTX 2060 12GB Ghost OC, частотой памяти 14 ГГц, интерфейсом PCI Express 3.0 x16, системой охлаждения с двумя кулерами, длиной в два слота расширения в ПК-корпусе, защитной металлической пластиной, разъемами HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 и DVI-D, а также 8-контактным разъёмом дополнительного питания. Цена и дата начала продаж графических ускорителей будут объявлены позже.