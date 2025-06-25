Представлена видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G

Компания Gigabyte объявила о выпуске низкопрофильной версии новенькой видеокарты GeForce RTX 5050, которая получила название OC Low Profile 8G. В компьютерном корпусе она занимает два слота расширения. Новинка характеризуется системой охлаждения с тремя небольшими вентиляторами, размерами 182:69:36 мм, по одному интерфейсу DisplayPort 2.1b и DisplayPort 1.4a, а также двумя портами HDMI 2.1b. Остальные характеристики пока не раскрываются. Напомним, что референсная NVIDIA RTX 5060 оснащается GPU GB107 с 2560 активными ядрами CUDA, частотой ядра 2,31-2,57 ГГц, 8 ГБ памяти GDDR6 с частотой 20 ГГц и 128-битной шиной, а также TDP 130 Вт. Цена графического адаптера составляет 250 долларов.

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