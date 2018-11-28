Представлена видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Armor 6GD5X OC

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт GeForce GTX 1060 с памятью типа GDDR5X моделью GeForce GTX 1060 Armor 6GD5X OC. Новинка характеризуется графическим процессором с 1280 ядрами CUDA, частотами 1544/1759 МГц, 6 ГБ памяти GDDR5X на 192-битной шине, работающей с частотой 1001 МГц и обеспечивающей пропускную способность в 8008 Мбит/с на контакт, коннектором для SLI, двумя разъёмами дополнительного питания на 6 и 8 контактов, а также системой охлаждения их двух вентиляторов, алюминиевого радиатора и трех медных тепловых трубок. Из интерфейсов здесь предусмотрено три порта DisplayPort 1.4 и по одному разъёму HDMI 2.0b и DVI-D.