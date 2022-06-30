Представлена видеокарта начального уровня Colorful GeForce GTX 1630

Компания Colorful представила новую видеокарту Colorful GeForce GTX 1630. Эта видеокарта отличается фирменным черно-красным дизайном серии Colorful NB и тонким двухслотовым радиатором с двумя 90-мм вентиляторами. GeForce GTX 1630 разработан как дискретный графический процессор начального уровня, оснащенный 4 ГБ памяти GDDR6. Новинка имеет базовую тактовую частоту 1740 МГц и частоту в режиме Boost до 1815 МГц.

Для питания видеокарты использует один 6-контактный разъем питания. Рекомендуемый блок питания составляет 450 Вт. Длина карты 232 мм. Разъемы на задней панели включают: DP, HDMI, DVI.

Colorful GeForce GTX 1630 поступит в продажу по рекомендованной цене 169 долларов.
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