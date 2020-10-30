Представлены 3D-карты ASUS Radeon RX 6800 и RX 6800 XT

Компания ASUS представила свои варианты новеньких видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Новинки войдут в серии ROG Strix LC, ROG Strix и TUF Gaming. Технические характеристики моделей Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 компания ASUS пока не раскрывает, но о системах охлаждения уже можно судить по рендерам. Итак, ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT получила гибридную жидкостную систему охлаждения с крупным водоблоком, соединённым двумя 600-мм патрубками с 240-мм алюминиевым радиатором, кулером тангенциального типа и двумя 120-мм вентиляторами, а также печатную плату с разъёмами FanConnect II.

ASUS Radeon RX 6800 ROG Strix имеет фирменную печатную плату, массивную систему охлаждения с крупным радиатором и тремя кулерами с барьерными кольцами. В корпусе адаптер займет 2,9 слота расширения. Модели ASUS TUF Gameing Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 также занимают 2,9 слота расширения. Они характеризуются воздушными системами охлаждения с тремя кулерами, центральный из которых может похвастаться реверсивным вращением.