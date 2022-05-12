Представлены Intel Meteor Lake, Sapphire Rapids с поддержкой HBM2E и Ponte Vecchio

Корпорация Intel позволила представителям СМИ поближе познакомиться с микросхемами нового поколения, которые будут питать миллионы систем в ближайшие годы, во время закрытого мероприятия Vision. Японскому изданию технологий, удалось сделать несколько снимков грядущих процессоров Meteor Lake, Sapphire Rapids и Ponte Vecchio. Начиная с Meteor Lake, Intel представила два пакета для этого семейства процессоров. Первый — это сверхкомпактный корпус UP9 высокой плотности, используемый для сверхкомпактных мобильных систем, он сделан из кремния с минимальной упаковкой для экономии места.

Второй - традиционный дизайн с более крупной упаковкой, предназначенный для типичных конфигураций ноутбука/ноутбука.

Следующими на очереди фотографии грядущих процессоров Intel Sapphire Rapids. В основе экзафлопсной системы Aurora процессоры компании будут поставляться в виде многокристальных модулей (MCM) с поддержкой памяти HBM2E. В дополнение к обычному дизайну Sapphire Rapids получили изображение SKU с поддержкой HBM2E и его загадочного пакетного решения.

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