Представлены доступные планшеты Amazon Fire HD 8

Компания Amazon пополнила ассортимент недорогих планшетов моделями Fire HD 8, Fire HD 8 Plus и Fire HD 8 Kids. Новинки оснастили 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 точек, неназванной восьмиядерной однокристальной системой с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ ОЗУ у старшей модели и 2 ГБ у двух других, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, интерфейсом USB-C, стереодинамиками, временем автономной работы до 13 часов, селфи-камерами на 2 Мп и тыльной камерой разрешением 5 Мп. Fire HD 8 оценен от 100 долларов, Fire HD 8 Plus – от 120 долларов, а Fire HD 8 Kids – от 150 долларов.

Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pro оснащен чи…
Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab Active4 Pro. Благодаря защищенной конструкции, планшет вы…
Представлен Android-планшет Teclast P30 Air…
Teclast выпустила на рынок доступный Android-планшет Teclast P30 Air. На данный момент он доступен в Кита…
Планшет Lenovo Legion Y700 поступил в продажу…
Компания Lenovo объявила о старте продаж специальной версии планшета Lenovo Legion Y700 с задней панелью …
LG представила планшет Ultra Tab на базе процессора Snapdrag…
Как уже известно, компания LG ушла с рынка смартфонов несколько лет назад, но неожиданно представила план…
Windows-планшет Huawei MateBook E Go появился в продаже…
Компания Huawei дала старт китайским продажам планшета Huawei MateBook E Go, который был представлен пару…
Планшет Huawei MatePad Pro получит операционную систему Harm…
Компания Huawei официально подтвердила, что новая операционная система HarmonyOS 3.0 будет выпущена вмест…
Планшет Lenovo Legion Y700 получил версию с электрохромной п…
Компания Lenovo выпустила новую версию планшета Legion Y700, которая может похвастаться электрохромной за…
Представлен планшет Huawei MatePad Pro 11 …
Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro 11, которая может похвастаться корпус…
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor