Представлены доступные планшеты Amazon Fire HD 8

Компания Amazon пополнила ассортимент недорогих планшетов моделями Fire HD 8, Fire HD 8 Plus и Fire HD 8 Kids. Новинки оснастили 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 точек, неназванной восьмиядерной однокристальной системой с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ ОЗУ у старшей модели и 2 ГБ у двух других, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, интерфейсом USB-C, стереодинамиками, временем автономной работы до 13 часов, селфи-камерами на 2 Мп и тыльной камерой разрешением 5 Мп. Fire HD 8 оценен от 100 долларов, Fire HD 8 Plus – от 120 долларов, а Fire HD 8 Kids – от 150 долларов.