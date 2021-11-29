Представлены модели Intel Core 12-го поколения "Alder Lake" которые выйдут в январе

Вот некоторые из первых изображений моделей процессоров Intel Core «Alder Lake» 12-го поколения для настольных ПК, которые, как ожидается, присоединятся к линейке в январе 2022 года.

Intel дебютировала в серии с разблокированными процессорами «K» и с заблокированными «KF». На фото представлены Core i9-12900, Core i5-12600, i5-12500 и i5-12400.

Модельный ряд этими моделями не ограничивается. Другие модели включают Core i7-12700 варианты "F" в которых отсутствует встроенная графика, что позволяет пользователям с дискретными видеокартами немного сэкономить. Ожидается, что помимо этих процессоров Intel расширит набор микросхем для материнских плат. В настоящее время Z690 - единственный вариант чипсета для сокета LGA1700. Грядущие модели чипсетов, вероятно, будут включать H670, W680, B660 и возможно, даже H610. Большое изменение в линейке процессоров для настольных ПК 12-го поколения касается Core i5. В то время как i5-12600K и i5-12600KF имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра, в других SKU Core i5, включая i5-12600, нет E-ядер. Источник установил эти процессоры, чтобы подтвердить, что i5-12600 действительно основан на кремнии "H0" и не имеет E-ядер.

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