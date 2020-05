Представлены наушники SteelSeries Arctis 1 Wireless for Xbox

SteelSeries представляет Arctis 1 Wireless for Xbox — мультиплатформенную беспроводную игровую гарнитуру, оснащённую инновационным адаптером USB-C. Новинка полностью совместима с Xbox Series X. Arctis 1 Wireless for Xbox — это беспроводная гарнитура «4 в 1» с возможностью подключения по USB-C, как у оригинальной Arctis 1 Wireless. Однако новый адаптер оснащён переключателем, который позволит использовать устройство не только с Xbox One, но и с другими платформами с поддержкой USB. Новая гарнитура, как и другие беспроводные продукты SteelSeries, работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает передачу звука в качестве lossless и сверхнизкую задержку при подключении к Xbox, PS4, ПК, Nintendo Switch и устройствам на базе Android. Она также оснащена высокопроизводительными драйверами динамиков, унаследованными от получившей признание критиков модели Arctis 9X, что гарантирует фирменный звук Arctis, раскрывающий мельчайшие детали.

Arctis 1 Wireless for Xbox легко превращается в стильную пару мобильных наушников — благодаря съёмному микрофону и компактному минималистичному дизайну геймеры смогут насладиться превосходными характеристиками Arctis, где бы они ни находились. В новинке используется микрофон ClearCast, гарантирующий естественное звучание голоса и подавление шумов. Он уже знаком пользователям моделей Arctis 3, 5, 7 и 9X, но у Arctis 1 Wireless for Xbox он не выдвижной, а съёмный, что позволяет легко превратить полнофункциональную гарнитуру в обычные наушники.