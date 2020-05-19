Представлены наушники SteelSeries Arctis 1 Wireless for Xbox

SteelSeries представляет Arctis 1 Wireless for Xbox — мультиплатформенную беспроводную игровую гарнитуру, оснащённую инновационным адаптером USB-C. Новинка полностью совместима с Xbox Series X. Arctis 1 Wireless for Xbox — это беспроводная гарнитура «4 в 1» с возможностью подключения по USB-C, как у оригинальной Arctis 1 Wireless. Однако новый адаптер оснащён переключателем, который позволит использовать устройство не только с Xbox One, но и с другими платформами с поддержкой USB. Новая гарнитура, как и другие беспроводные продукты SteelSeries, работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает передачу звука в качестве lossless и сверхнизкую задержку при подключении к Xbox, PS4, ПК, Nintendo Switch и устройствам на базе Android. Она также оснащена высокопроизводительными драйверами динамиков, унаследованными от получившей признание критиков модели Arctis 9X, что гарантирует фирменный звук Arctis, раскрывающий мельчайшие детали.

Arctis 1 Wireless for Xbox легко превращается в стильную пару мобильных наушников — благодаря съёмному микрофону и компактному минималистичному дизайну геймеры смогут насладиться превосходными характеристиками Arctis, где бы они ни находились. В новинке используется микрофон ClearCast, гарантирующий естественное звучание голоса и подавление шумов. Он уже знаком пользователям моделей Arctis 3, 5, 7 и 9X, но у Arctis 1 Wireless for Xbox он не выдвижной, а съёмный, что позволяет легко превратить полнофункциональную гарнитуру в обычные наушники.
Комментарии и отзывы SteelSeries Arctis 1 Wireless for Xbox
Обзоры:
Лучшие беспроводные наушники для игр до 10 000. Razer Nari EssentialЛучшие беспроводные наушники для игр до 10 000. Razer Nari Essential
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
Новости:
Audio-Technica выпустила Bluetooth-наушники QuietPoint ATH-ANC300TW

На замену проводным наушникам пришли Bluetooth-наушники, за ними будущее. Компания Audio-Technica выпусти...
Лучшие беспроводные наушники для игр до 10 000. Razer Nari Essential

Думаю, никто не будет спорить с тем, что провода – это неудобно, ведь они постоянно путаются, цепляются з...
Представлены наушники Microsoft Surface Headphones 2

Наушники Microsoft Surface Headphones 2 были представлены вместе с новым ноутбуком Surface Book 3 и планш...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работуОбзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54
Смартфон Redmi 10X засветился на фото...
Смартфон Redmi 10X засветился на фотоВ сети появились фотографии смартфона Redmi 10X, который первым на рынке получит новейшую платформу Media...
ASRock представила новую технологию разг...
ASRock представила новую технологию разгДо сих пор нет никакой информации о бюджетных материнских плат с меньшим функционалом, а именно B460 и H4...
Lenovo анонсирует обновленные ноутбуки L...
Lenovo анонсирует обновленные ноутбуки LНоутбуки Lenovo Legion следующего поколения предлагают более захватывающие игровые возможности для игроко...
Огромный смартфон Huawei Enjoy Max подеш...
Огромный смартфон Huawei Enjoy Max подешГигантский смартфон Huawei Enjoy Max упал в цене больше, чем вдвое на китайском рынке. Конфигурация памят...
Видеоигра Wonderful 101 Remastered появи...
Видеоигра Wonderful 101 Remastered появиРазработчик PlatinumGames все же собрал 2 миллиона долларов на запуск игры Wonderful 101 Remastered. Нова...
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичны...
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. ЛаконичныОтносительно недавно в России стартовали продажи бюджетного смартфона Lenovo K10 Note. Он представляет со...
Raijintek выпускает резервуар для систем...
Raijintek выпускает резервуар для системRaijintek Antila D5 EVO RBW предлагает цилиндрический резервуар изготовленный из закаленного стекла толщи...
ASRock Z490 Phantom Gaming ITX новая мат...
ASRock Z490 Phantom Gaming ITX новая матКомпания ASRock представила еще одну модель материнской платы нового чипсета Z490 Phantom Gaming ITX. Мод...
Huawei Mate 10 Pro получит Android 10 с ...
Huawei Mate 10 Pro получит Android 10 с Компания Huawei готовится выпустит операционную систему Android 10 для смартфона Huawei Mate 10 Pro на гл...
Meizu 17 получит поддержку 5G...
Meizu 17 получит поддержку 5GКомпания Meizu рассказала некоторые подробности о предстоящем флагмане в честь своего 17-летия. ...
Epic Games поделилась информацией о моби...
Epic Games поделилась информацией о мобиМобильная игра Spyjinx, выпущена компанией Epic Games и разработанная студией Bad Robot Games. Игра позво...
Ученые пытаются выяснить, смогут ли умны...
Ученые пытаются выяснить, смогут ли умныApple Watch могут контролировать частоту сердечных сокращений и сердечный ритм и заблаговременно предупре...
Обзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайсОбзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайс
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портамиОбзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портами
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor