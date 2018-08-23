Представлены объективы NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Nikon сообщила о выпуске трех новых объективов, совместимых с полнокадровыми беззеркальными фотокамерами формата FX от Nikon, входящими в состав фотосистем с байонетом Z, а также нового переходника байонета FTZ. Стандартный зум-объектив NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием NIKKOR Z 35mm f/1.8 S и стандартный объектив с постоянным фокусным расстоянием NIKKOR Z 50mm f/1.8 S совместимы с новым байонетом большего диаметра данной фотосистемы.

Основные особенности объектива NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Стандартное фокусное расстояние варьируется от 24 мм в широкоугольном режиме до 70 мм в режиме телеобъектива среднего диапазона. Это позволяет снимать самые разнообразные сцены и объекты, а невероятно четкая детализация благодаря максимальной диафрагме f/4 перевернет представление о зум-объективах.

Оптическая конструкция уменьшает аберрации при съемке на различном расстоянии — от макро- до телефото. Благодаря этому достигается высокое разрешение даже по краям кадра при максимальной диафрагме. Этот объектив также отличается минимальным расстоянием фокусировки 0,3 м во всем диапазоне увеличения и гарантирует превосходную передачу точечных источников света.

В объективе используются линза из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), асферическая линза из стекла ED и три асферические линзы.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat подавляет двоение и блики.

Оптические характеристики соответствуют самым высоким стандартам, при этом объектив остается компактным. Он обладает механизмом втягивания, приводимым в действие без нажатия кнопки, что сокращает длину NIKKOR Z 24-70mm f/4 S и позволяет брать его в путешествия.

Объектив оснащен защитой от пыли и капель воды, а поверхность передней линзы имеет фторсодержащее покрытие.

Основные особенности объектива NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Невероятная детализация, которая переворачивает представление об объективах с диафрагмой f/1,8.

Высокое разрешение даже по краям кадра при съемке с максимальной диафрагмой. Благодаря эффективному снижению сагиттальных коматических засветок обеспечивается превосходная передача точечных источников света, например при съемке ночных пейзажей, а также мягкий и натуральный эффект боке, свойственный светосильным объективам.

Новая система мультифокусировки гарантирует тихую, быструю и точную работу механизма АФ, а также безупречный захват изображения при любом расстоянии фокусировки.

Объектив включает две линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и три асферические линзы.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat подавляет двоение и блики.

Объектив, в том числе его движущиеся части, полностью герметичен в целях защиты от пыли и капель воды.

Основные особенности объектива NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Четкая детализация открывает больше творческих возможностей и меняет представление о том, на что способен объектив 50 мм f/1,8.

Сокращение продольной хроматической аберрации гарантирует великолепное разрешение изображения и реалистичное воспроизведение тончайших структур объектов при съемке с максимальной диафрагмой.

Четкая и резкая прорисовка каждой детали от центра к краям кадра, независимо от расстояния съемки.

Мягкий эффект боке при любом фокусном расстоянии, доступный только с помощью светосильных объективов.

Объектив включает две линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и две асферические линзы.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat подавляет двоение и блики.

Новый мощный шаговый двигатель обеспечивает точную и бесшумную автофокусировку при фото- и видеосъемке.

Объектив, в том числе его движущиеся части, полностью герметичен в целях защиты от пыли и капель воды.

Основные особенности переходника байонета FTZ

Съемка с АЭ или АФ/АЭ с использованием более 360 моделей объективов NIKKOR F, начиная с типа AI

Благодаря переходнику уникальные характеристики объективов NIKKOR с байонетом F могут применяться в фотосистемах с байонетом Z для достижения соответствующего качества изображения.

При подключении объектива NIKKOR F без встроенной системы подавления вибраций (VR) действует встроенный механизм VR фотокамеры, в том числе при видеосъемке.

При подключении объектива NIKKOR F со встроенной системой подавления вибраций (VR) обе системы (объектива и фотокамеры) работают слаженно, устраняя дрожание фотокамеры по трем осям.

Все элементы переходника надежно загерметизированы, поэтому он защищен от пыли и капель воды так же надежно, как и объективы NIKKOR F.

Переходник имеет прочную, но легкую конструкцию, которая обеспечивает исключительное удобство использования в составе фотосистемы.

Объективы NIKKOR серии Z — это новый уровень оптических характеристик. Благодаря байонету Z с увеличенным внутренним диаметром (55 мм) и короткому рабочему отрезку (16 мм) эти объективы предоставляют более широкие возможности использования. Они обеспечивают высокое разрешение при фото- и видеосъемке, бесшумную работу, а также предлагают фотографам множество функций и преимуществ. В их числе — компенсация дыхания фокуса (смещения угла зрения во время фокусировки), удобные контроль экспозиции и кольцо управления. Кроме того, объективы обладают отличными рабочими характеристиками, идеально подходящими для съемки видео. NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S — сменные объективы линейки S. Эта линейка представляет собой новый класс объективов NIKKOR серии Z. Они соответствуют современным стандартам оптических характеристик и отличаются беспрецедентным качеством и неповторимым дизайном. По детализации изображения эти объективы превосходят даже традиционные модели с диафрагмой f/4 и f/1,8.