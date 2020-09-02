Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S7 5G

Компания Samsung представила 5G-версии топовых планшетов Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, которые появятся в продаже 18 сентября по цене 850 и 1050 долларов, соответственно.

Напомним, что новинки характеризуются чипсетом Qualcomm Snapdragon 865+, обновленным пером S Pen, дисплеями LTPS с разрешением WQXGA и частотой обновления 120 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, четырьмя динамиками AKG с поддержкой Dolby Atmos, разъёмом USB-C 3.1 с возможностью вывода через DisplayPort, функцией Multi-Window для запуска до трёх приложений одновременно на одном экране, расширенным функционалом DeX, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, подэкранным дактилоскопом, батареями на 8000 мАч и 10 090 мАч, поддержкой зарядки на 45-Вт и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.5.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7 5G
Обзоры:
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Лучший детский планшет. MonsterPad 2
Новости:
Планшет Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) показали на рендерах

В сети появились качественные изображения планшета Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020, старт продаж которого...
Новый iPad получит узкие рамки и Face ID

Профильное издание 91mobiles поделилось чертежами планшета iPad восьмого поколения, который будет предста...
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A7

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A7, который представляет средний цено...
Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Лучшие электрические духовые шкафы. Candy FCP 615 NXLЛучшие электрические духовые шкафы. Candy FCP 615 NXL
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц
Лучший гриль. Tefal Optigrill+ GC712Лучший гриль. Tefal Optigrill+ GC712
Dynabook Portege X30L-G самый легкий в м...
Dynabook Portege X30L-G самый легкий в мDynabook может показаться новым брендом ноутбуков, но на самом деле это та же компания, которая изобрела...
Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition ...
Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition отсутствовал на мероприятии Galaxy Unpacked. Теперь стало известн...
Объектив Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS...
Объектив Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OSКомпания Sigma пополнила ассортимент телеобъективов моделью 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary, котор...
Criterion Games работает над новой серии...
Criterion Games работает над новой серииИгровая компания Criterion Games объявила что начали работать над созданием новой серии гоночной игры Nee...
Корпорация IBM представила первый 7-нм п...
Корпорация IBM представила первый 7-нм пКорпорация IBM анонсировала чип Power10 - это процессор премиум-класса для центров обработки данных, раз...
iPad слили в сеть до релиза...
iPad слили в сеть до релизаКомпания Apple всегда славилась тем, что отлично справляется с защитой своих новых продуктов от слива в с...
HyperX выпускает новые комплекты памяти ...
HyperX выпускает новые комплекты памяти HyperX выпускает обновленные комплекты памяти линейки Predator и Fury. Модули Predator доступны емкостью ...
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство д...
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство дОграничения на полеты ожидаемо повысили популярность автомобильных путешествий, как внутри своего региона...
Corsair 4000D привлекательный корпус с с...
Corsair 4000D привлекательный корпус с сПоявилась информация о новом корпусе компании Corsair 4000D. Официально он еще не поступил в продажу, но ...
Xiaomi выпустила новый зонтик...
Xiaomi выпустила новый зонтикКомпания Xiaomi достаточно часто радует нас уникальными устройствами, которые не только стоят довольно де...
Камера Nikon Z5 с 24-Мп сенсором оценена...
Камера Nikon Z5 с 24-Мп сенсором оцененаКомпания Nikon представила беззеркальную полнокадровую фотокамеру Nikon Z5, которая появится в продаже в ...
EKWB выпустила резервуар для охлаждающей...
EKWB выпустила резервуар для охлаждающейEKWB выпустила резервуар для жидкостного охлаждения Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body. Он выполнен в качес...
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Лучшая бензопила. Carver PSG-52-18Лучшая бензопила. Carver PSG-52-18
Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor