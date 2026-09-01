Представлены планшеты TCL TAB A1 и A1 NXTPAPER

Новинки также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, четырьмя динамиками, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 20-Вт быстрой проводной зарядки, интерфейсом USB Type-C, поддержкой Bluetooth 5.0, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, корпусом толщиной 6,2 мм и массой 430 граммов. Планшеты оценены на дебютном американском рынке в 180 и 250 долларов соответственно.