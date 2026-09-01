Представлены планшеты TCL TAB A1 и A1 NXTPAPER

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделями TAB A1 и TAB A1 NXTPAPER, которые получили 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2112:1320 точек, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой стилуса T-Pen 2 NXTVISION. Модель NXTPAPER отличается антибликовым покрытием дисплея и режимом имитации электронной книги Ink Paper Mode для снижения нагрузки на глаза.

Новинки также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, четырьмя динамиками, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 20-Вт быстрой проводной зарядки, интерфейсом USB Type-C, поддержкой Bluetooth 5.0, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, корпусом толщиной 6,2 мм и массой 430 граммов. Планшеты оценены на дебютном американском рынке в 180 и 250 долларов соответственно.
Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro показали на рендерах…
Компания Red Magic опубликовала качественные изображения игрового планшета Gaming Tablet 5 Pro, который б…
Компактный планшет iQOO Pad засветился в сети …
В базе данных китайского сертификационного ведомства SRRC обнаружилось упоминание еще не представленного …
Представлен планшет HUAWEI MatePad Pro (2026)…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro (2026), которая базируется на фирменн…
Планшет Lenovo Legion Y700 Infinity получит тонкий корпус …
Компания Lenovo опубликовала качественные изображения и подробности о характеристиках планшета Legion Y70…
iPad mini подорожает, но получит OLED-дисплей…
По данным информационного издания Bloomberg, компания Apple может представить iPad mini с OLED-дисплеем у…
Планшет HONOR Pad X9b Max оценили в 30 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам планшета HONOR Pad X9b Max, который получил дисплей с разреше…
Планшет HMD T21 2nd Edition получит 8 ГБ ОЗУ…
Авторитетный информатор smashx_60 поделился подробностями о характеристиках смартфона HMD T21 2nd Edition…
Представлен планшет HONOR Pad 20 Pro…
Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 20 Pro, которая базируется на 4-нанометровой о…
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor