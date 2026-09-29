\

Представлены тонкие телевизоры TCL A300L и A400U

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией Designer Series с Google TV, которая состоит из моделей TCL A300L и TCL A400U. Первая характеризуется корпусом толщиной около 2,8 см, что позволяет установить телевизор вплотную к стене, матрицей QLED с разрешением 4K, ультраматовым покрытием экрана, магнитными сменными рамками, для гармонии с интерьером и версиями с диагональю экранов 55, 65, 75 и 85 дюймов. Модель TCL A400U отличается панелью с технологией 4K QD-Mini LED с более высокой контрастностью. Помимо креплений для установки на стену, пользователи также могут использовать дополнительную напольную стойку на колёсах. Телевизоры TCL Designer Series оценены от 900 долларов.

98-дюймовый телевизор Huawei Mate TV 2 Pro оценили в 5225 до…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров сериями Mate TV 2 Enjoy Edition, Mate TV 2 и Mate TV 2 …
Телевизор TCL C10M SQD-Mini LED оценили в 2950 долларов …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C10M SQD-Mini LED, в которую вошли модели с диагона…
Лазерный проектор Dangbei RX10 за 810 долларов…
Компания Dangbei пополнила ассортимент лазерных проекторов компактной моделью RX10, одной из особенностей…
Медиаприставку Xiaomi TV Stick HD (2026) оценили в 55 евро…
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок второе поколение медиаприставки Xiaomi TV Stick HD, котора…
Обзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставка…
Большинство телевизоров в 2026 году, представленных на полках магазинов и в маркетплейсах, работают под у…
Телевизор Thunderbird Crane 6 Ultra оценили в 1640 долларов …
Компания Thunderbird объявила о выходе серии телевизоров Crane 6 Ultra, в которую вошли модели с диагонал…
Представлен флагманский проектор Dangbei X9 Max…
Компания Dangbei пополнила ассортимент лазерных проекторов флагманской моделью X9 Max. Новинка характериз…
Представлен компактный проектор OBE C5 Pro…
Компания OBE пополнила ассортимент бюджетных компактных проекторов моделью C5 Pro, который имеет нативное…
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Обзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставкаОбзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставка
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детскойОбзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor