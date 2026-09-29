Представлены тонкие телевизоры TCL A300L и A400U

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией Designer Series с Google TV, которая состоит из моделей TCL A300L и TCL A400U. Первая характеризуется корпусом толщиной около 2,8 см, что позволяет установить телевизор вплотную к стене, матрицей QLED с разрешением 4K, ультраматовым покрытием экрана, магнитными сменными рамками, для гармонии с интерьером и версиями с диагональю экранов 55, 65, 75 и 85 дюймов. Модель TCL A400U отличается панелью с технологией 4K QD-Mini LED с более высокой контрастностью. Помимо креплений для установки на стену, пользователи также могут использовать дополнительную напольную стойку на колёсах. Телевизоры TCL Designer Series оценены от 900 долларов.