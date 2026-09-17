Представлен флагманский проектор Dangbei X9 Max

Компания Dangbei пополнила ассортимент лазерных проекторов флагманской моделью X9 Max. Новинка характеризуется лазерным источником света нового поколения QuaLas42, модернизированной системой охлаждения Ultra-Dimensional Thermal Management Architecture 2.0, яркостью 4800 CVIA люмен (5000 ISO люмен), разрешением 4K, поддержкой Dolby Vision, динамической контрастностью 80000:1, полноценной оптической системой сдвига объектива, вертикальным смешением в диапазоне ±135%, а горизонтальным ±50%, производительным процессором MediaTek MT9681, поддержкой переменной кадровой частоты VRR, фирменной программной оболочкой Super AIOS 6.0 с интегрированной ИИ-моделью Dangbei, ИИ-агентом, системой обработки изображения Picture Master и медиаплеером Dangbei Player.