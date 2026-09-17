Медиаприставку Xiaomi TV Stick HD (2026) оценили в 55 евро

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок второе поколение медиаприставки Xiaomi TV Stick HD, которая оценена в 55 евро. Новинка характеризуется выводом изображения в разрешении до 1920:1080 точек (формат Full HD и частотой обновления 60 Гц), интерфейсом HDMI, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, объемного звучания Dolby Audio, DTS:X и DTS-HD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 4-ядерным чипом ARM Cortex-A55 с графическим адаптером Mali-G31 MP2, 1 ГБ оперативной памяти DDR4, 8 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной операционной системой Google TV с доступом к Google Play, комплектным пультом управления с отдельными кнопками для приложений Netflix, YouTube и Amazon Prime Video, а также поддержкой голосового управления Google Assistant.

Телевизор Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 оценили в 1935 д…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией TV S Pro RGB-Mini LED 2027, в которую вошли моде…
85-дюймовый телевизор Sony BRAVIA 6 оценили в 4000 долларов…
Компания Sony объявила о выходе бюджетной серии телевизоров BRAVIA 6, в которую вошли модели с диагональю…
Представлен проектор Dreame A10 с Bluetooth-колонкой…
Компания Dreame пополнила ассортимент проекторов моделью A10, которая является еще Bluetooth-колонкой, но…
Представлен проектор Acer PL2530i…
Представлен лазерный проектор Acer PL2530i. Устройство с нативным разрешением 1,920x1,080 ориентировано н…
Медиаприставку Xiaomi TV Stick HD (2026) оценили в 55 евро…
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок второе поколение медиаприставки Xiaomi TV Stick HD, котора…
Представлен 4K-проектор ViewSonic LSD500-4K…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью LSD500-4K, которая ориентирована на …
Лазерный проектор Dangbei RX10 за 810 долларов…
Компания Dangbei пополнила ассортимент лазерных проекторов компактной моделью RX10, одной из особенностей…
Проектор Zebronics PixaPlay 72 Plus оценили в 60 долларов …
Компания Zebronics пополнила ассортимент смарт-проекторов моделью PixaPlay 72 Plus, цена которой составил…
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детскойОбзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставкаОбзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставка
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor