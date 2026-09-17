Медиаприставку Xiaomi TV Stick HD (2026) оценили в 55 евро

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок второе поколение медиаприставки Xiaomi TV Stick HD, которая оценена в 55 евро. Новинка характеризуется выводом изображения в разрешении до 1920:1080 точек (формат Full HD и частотой обновления 60 Гц), интерфейсом HDMI, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, объемного звучания Dolby Audio, DTS:X и DTS-HD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 4-ядерным чипом ARM Cortex-A55 с графическим адаптером Mali-G31 MP2, 1 ГБ оперативной памяти DDR4, 8 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной операционной системой Google TV с доступом к Google Play, комплектным пультом управления с отдельными кнопками для приложений Netflix, YouTube и Amazon Prime Video, а также поддержкой голосового управления Google Assistant.