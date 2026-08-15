Телевизор TCL C10M SQD-Mini LED оценили в 2950 долларов

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C10M SQD-Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицей HVA2.0 с подсветкой Mini LED, до 2304 зон локального затемнения, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, пиковой яркостью 3600 нит XDR, технологией Super Quantum Dot, антибликовым покрытие, 4-ядерной платформой TSR AI с графическим адаптером IMG CXM и производительностью NPU 1,0 ТОПС, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, акустикой Onkyo Hi-Fi с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, толщиной от 3,99 до 4,45 см в зависимости от модели, что позволяет установить телевизор вплотную к стене, разъемами USB 3.0 и USB 2.0, сетевым портом LAN, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 (два с 4K/150 Гц), а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1925, 2370 и 2950 долларов за версии в диагоналях 65, 75 и 85. Цена 98-дюймового варианта пока не объявлена.