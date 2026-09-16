Представлен компактный проектор OBE C5 Pro

Компания OBE пополнила ассортимент бюджетных компактных проекторов моделью C5 Pro, который имеет нативное разрешение 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 600 CVIA лм, контрастностью 3000:1, поддержкой HDR и декодирования контента в разрешении 4K, выводом изображения диагональю от 40 до 120 дюймов, U-образной поворотной опорой для изменения угла наклона, технологией Scheimpflug для равномерной резкости на всей площади кадра, ToF-датчиком для автоматической фокусировки, полноцветной камерой для коррекции трапецеидальных искажений, обхода препятствий и адаптации к цвету стены, процессором Mediatek MT9, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI 2.0 и USB 2.0, игровым режимом с низкой задержкой, 10-Вт динамиком и сенсорным ночником для синхронизации подсветки со звуком. Цена проектора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 165 долларов.