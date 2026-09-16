Представлен компактный проектор OBE C5 Pro

Компания OBE пополнила ассортимент бюджетных компактных проекторов моделью C5 Pro, который имеет нативное разрешение 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 600 CVIA лм, контрастностью 3000:1, поддержкой HDR и декодирования контента в разрешении 4K, выводом изображения диагональю от 40 до 120 дюймов, U-образной поворотной опорой для изменения угла наклона, технологией Scheimpflug для равномерной резкости на всей площади кадра, ToF-датчиком для автоматической фокусировки, полноцветной камерой для коррекции трапецеидальных искажений, обхода препятствий и адаптации к цвету стены, процессором Mediatek MT9, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI 2.0 и USB 2.0, игровым режимом с низкой задержкой, 10-Вт динамиком и сенсорным ночником для синхронизации подсветки со звуком. Цена проектора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 165 долларов.

Телевизор Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition оценили в 265 …
Компания Xiaomi выпустила на дебютный китайский рынок серию телевизоров Redmi TV A Pro 2027 Premium Editi…
Представлен проектор Acer PL2530i…
Представлен лазерный проектор Acer PL2530i. Устройство с нативным разрешением 1,920x1,080 ориентировано н…
100-дюймовый телевизор Hisense Starlight S2 Pro оценили в 35…
Компания Hisense пополнил ассортимент лазерных телевизоров серией Starlight S2 Pro, в которую вошли модел…
Телевизор Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 оценили в 1935 д…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией TV S Pro RGB-Mini LED 2027, в которую вошли моде…
Представлены 120-Гц телевизоры Huawei Smart TV S7 …
Компания Huawei объявила о выпуске телевизоров серии Smart TV S7 RGB, которая может похвастаться подсветк…
85-дюймовый телевизор Haier Mini LED M70 оценили в $1775…
Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров серией Mini LED M70, в которую вошли модели с диагональю…
Omdia присвоило высшие баллы комплексу технологий SQD Mini L…
Международное аналитическое агентство Omdia провело техническую экспертизу и присвоило высшие баллы компл…
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и…
Сегодня рассмотрим телевизор Quantum 32F6BQ с 32-дюймовой QLED-матрицей, встроенными колонками с технолог…
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детскойОбзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor