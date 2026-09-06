Телевизор Thunderbird Crane 6 Ultra оценили в 1640 долларов

Компания Thunderbird объявила о выходе серии телевизоров Crane 6 Ultra, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицей Butterfly Wing Star Screen с технологией QD-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 150 Гц, от 646 до 1152 зон локальной подсветки, пиковой яркостью 2200 нит (XDR), статической контрастностью 7000:1, 98-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, двойным антибликовым покрытием с общим коэффициентом отражения 1,8%, 12-нанометровой платформой Super Core T5, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, одним разъемом USB 3.0 и одним портом USB 2.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Цена телевизоров на дебютном китайском рынке составила эквивалент 745, 850, 1125 и 1640 долларов соответственно.