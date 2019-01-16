Представлены три видеокарты Manli GeForce RTX 2060

Компания Manli пополнила ассортимент видеокарт GeForce RTX 2060 сразу тремя моделями: GeForce RTX 2060 with Twin Cooler, GeForce RTX 2060 with Blower Fan и GeForce RTX 2060 Gallardo. Напомним, что GeForce RTX 2060 характеризуется чипом с архитектурой Turing, 1920 ядрами CUDA, 6 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, базовой частотой ядра 1365 МГц, форсированной – 1680 МГц, а также частотой памяти – 14 ГГц.

Модель GeForce RTX 2060 with Twin Cooler получила систему охлаждения с двумя 80-мм вентиляторами и тремя медными тепловыми трубка, а вот частотные характеристики в ней остались без изменения. Модель GeForce RTX 2060 Gallardo отличается повышенной до 1770 МГц максимальной частотой ядра чипа. Ускоритель GeForce RTX 2060 with Blower Fan характеризуется СО с высокоэффективным вентилятором Blower Fan и отсутствуем заводского разгона. Все новинки получили три интерфейса DisplayPort и один разъём HDMI. Размеры видеокарт равны 352:170:110 мм.