Представлены видеокарты Biostar Radeon RX 6800 и RX 6800 XT

Компания Biostar пополнила ассортимент видеокарт своими вариантами моделей Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, которые могут похвастаться режимом быстрого разгона Rage Mode. Первая характеризуется 72 вычислительными блоками, базовой частотой 1825 МГц, игровой частотой 2015 МГц и турбо-частотой 2250 МГц. Модель Radeon RX 6800 имеет 60 вычислительных блоков, а также частоты 1700, 1815 и 2105 МГц. Обе видеокарты получили 16 ГБ памяти GDDR6 с шиной 256 бит и пропускной способностью 16 Гбит/с, интерфейс PCI Express 4.0, систему охлаждения с тремя вентиляторами Axial Fan, а также интерфейсы HDMI, DisplayPort и USB Type-C.

Комментарии и отзывы Biostar Radeon RX 6800
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