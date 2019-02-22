Представлены видеокарты Gainward GeForce GTX 1660 Ti

Компания Gainward не стала дожидаться сегодняшнего официального анонса видеокарты GeForce GTX 1660 Ti, заранее представив свои варианты новинки. Итак, пока известно о трех адаптерах, два из которых добавлены в ассортимент производителя. Это модели Gainward GTX 1660 Ti Pegasus и GTX 1660 Ti Pegasus OC, которые отличаются только частотами GPU. Новинки могут похвастаться компактностью (длина 168 мм), системой охлаждения с одним крупным вентилятором и несколькими тепловыми трубками, частотой памяти 12 ГГц, частотой GPU до 1770 МГц в младшем модели и до 1815 МГц в старшей. Также отметим один восьмиконтактный разъём питания. В ближайшее время может представлена модель GTX 1660 Ti Ghoset OC с частотой GPU до 1815 МГц и системой охлаждения с двумя вентиляторами.