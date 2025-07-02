Представлены видеокарты Gainward GeForce RTX 5050

Gainward представила новую серию видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5050, включающую модели Ghost и Pegasus. Отличительными чертами новинок стали улучшенная система охлаждения и повышенная надежность. Серия Gainward GeForce RTX 5050 Ghost, разработанная с акцентом на эффективность и стабильность, выделяется лаконичным дизайном в черном цвете и двухслотовым исполнением, что обеспечивает совместимость с компактными корпусами ПК. Два вентилятора диаметром 95 мм обеспечивают эффективное охлаждение, поддерживая тихую работу и оптимальный отвод тепла.

Защитная задняя пластина усиливает конструкцию и придает видеокарте премиальный вид. Аккуратная RGB-подсветка, расположенная на боковой панели системы охлаждения, добавляет изысканности, не отвлекая от основного процесса. Серия Ghost представляет собой гармоничное сочетание стиля, функциональности и доступной цены