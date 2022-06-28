Представлены видеокарты INNO3D GeForce GTX 1630 GDDR6 TWIN X2 OC и COMPACT

INNO3D представила видеокарты INNO3D GeForce GTX 1630 GDDR6 TWIN X2 OC и COMPACT. Новинки используют архитектуру NVIDIA Turing.

Видеокарта INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC получила заводской разгон до 1800 МГц. TWIN X2 OC оснащен двумя 8-сантиметровыми вентиляторами, в то время как COMPACT оснащен одним 10-сантиметровым вентилятором. Обе карты имеют 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной. Пропускная способность памяти составляет 96 Гб/с. Порты ввода/вывода включают разъем HDMI 2.0b, два порта DisplayPort 1.4.

GeForce GTX 1630 это идеальный выбор для геймеров начального уровня, которым нужна тихая и энергоэффективная система для игр. Доступность и стоимость видеокарт INNO3D не раскрывает.