Представлены видеокарты ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080Ti и RTX 2080

Компания ZOTAC Technology представили под торговой маркой ZOTAC GAMING графические карты серии GeForce RTX 20, которые призваны в очередной раз серьезно повлиять на расстановку сил на рынке. ZOTAC GAMING GeForce RTX 20 отличаются полностью обновленным дизайном и поставляются в версиях с двумя или тремя (модели AMP) вентиляторами охлаждения. Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX являются без преувеличения новым словом в компьютерной графике: эти чипы вновь повышают планку производительности для видеоподсистем компьютеров.

Основанные на новой архитектуре NVIDIA Turing и построенные на базе революционной платформы NVIDIA RTX, новые графические карты обеспечивают трассировку лучей в реальном времени, поддерживают функции искусственного интеллекта и программируемые шейдеры. И это не только откроет новые возможности для поклонников компьютерных игр, но и кардинально расширит возможности видеоподсистемы современного ПК. Новые графические процессоры были представлены в ходе специального двухдневного мероприятия под названием GeForce Gaming Celebraton, которое прошло сегодня ночью в конференц-центре Palladium в Кёльне, Германия, в преддверии выставки Gamescom 2018.

Графические карты ZOTAC GAMING GeForce RTX серии 20 будут представлены с 20 по 25 августа на стендах конференции Gamescom 2018, а также будут доступны для оформления предварительных заказов на сайтах уполномоченных онлайновых магазинов. Кроме того, эти графические карты будут демонстрироваться в рамках финальных соревнований чемпионата ZOTAC CUP MASTERS CS:GO, которые состоятся в ходе фестиваля киберспорта и музыки (Esports and Music Festial) в Гонконге с 24 по 26 августа 2018 г.