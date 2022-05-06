Предстоящие высокопроизводительные графические процессоры AMD Navi 31 могут стать первыми игровыми моделями с поддержкой PCIe 5.0

AMD, безусловно догоняет, предлагая слоты PCIe 5.0 на будущих материнских платах AM5 для процессоров Zen 4. Чипсеты Intel Z690 поддерживают PCIe 5.0 с конца 2021 года, но материнские платы по-прежнему довольно дороги и новые слоты не имеют реального применения, поскольку потребительских графических процессоров PCIe 5.0 нет. Однако это может измениться в конце 2022 года, ожидается что AMD и Nvidia выпустят новые поколения графических процессоров. До сих пор неясно, будут ли карты от Nvidia предлагать поддержку PCIe 5.0, но, согласно последним исправлениям архитектуры AMD GFX11, обнаруженным пользователем, AMD может затмить всех и обеспечить поддержку PCIe 5.0 для своих будущих карт.

GFX11 — это кодовое название графического процессора Navi 31, основанного на будущей архитектуре RDNA3. Как и в случае с предыдущими выпусками, новые утечки и подтверждения приходят с исправлениями Linux с открытым исходным кодом, развернутыми AMD. Помимо новых сведений о количестве потоковых процессоров для карт Navi 3x , пользователь также обнаружил фрагменты кода, указывающие на поддержку PCIe 5.0. Это идет рука об руку с недавним подтверждением AMD о том, что новые материнские платы AM5 будут поддерживать PCIe 5.0. На данный момент только высокопроизводительная модель Navi 31 должна поддерживать стандарт PCIe 5.0.