Предварительная регистрация Diablo Immortal открыта на iOS и iPadOS

Blizzard Entertainment объявила, что Diablo Immortal наконец -то доступна для предварительной регистрации на устройствах iOS и iPadOS. Чтобы стимулировать игроков к предварительной регистрации в игре, Blizzard сообщила, что раздаст набор Horadrim Cosmetic всем, кто завершит обучение Diablo Immortal в течение тридцати дней с момента запуска игры.

Косметический набор Horadrim — лишь один из многих косметических наборов, доступных в Diablo Immortal. Эти косметические предметы приобретаются для каждого класса. Они изменят одежду и внешний вид вашего оружия, а некоторые из них даже будут иметь собственную анимацию.

Blizzard планирует ежемесячно выпускать новый косметический набор для всех классов, посвященный боевому пропуску этого месяца. Первым будет Ghosts of Ashwold, представленный ниже на Necromancer.

Также будет несколько бесплатных косметических предметов, которые можно заработать, играя в Diablo Immortal. Например, члены фракции Immortal PvP могут носить эксклюзивные косметические наборы, если их Доминирование достаточно высоко. Вот пример волшебника Помазанника Бессмертного.

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