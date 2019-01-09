Предварительный обзор ASUS Chromebook Tablet CT100. Новый хромпланшет

Рынок планшетных компьютеров на текущий момент находится в стадии застоя — крупные бренды перестали работать над инновациями, так как Apple обогнать все равно не получается. Это привело к тому, что на текущий момент именно планшеты показываются на рынке очень редко и ничем особенно нас не удивляют. Пользователям просто не оставили альтернативы, которая могла бы как-то двигать рынок вперед, заставляя производителей вкладывать ресурсы в инновации и прочие вещи. Например, вот был анонсирован планшетный компьютер ASUS Chromebook Tablet CT100, который работает на операционной системе Chrome OS. Устройство отлично подходит для массы задач, но его просто не заметили на фоне других новинок компании, плюс ноутбуки на этой ОС в целом не пользуются такой уж высокой популярностью среди потенциальных покупателей. Как же решить эту проблему? Давайте посмотрим на то, что умеет этот планшет.

Характеристики

За основу производительности данного планшета взят процессор OP1, о котором вы, скорее всего, ничего не знаете. Все дело в том, что это маркетинговое название для удобства пользователей, тогда как в действительности планшет носит название Rockchip RK3399. Он построен на шести вычислительных ядрах (два ARM Cortex-A72 и четыре ARM Cortex-A53), которые работают на довольно средней тактовой частоте. Стоит отметить, что данный процессор анонсировали еще в 2016 году, так что назвать его более-менее современным довольно трудно. За графику будет отвечать графический ускоритель Mali-T864, который мы уже видели в синтетических тестах. Нужно понимать, что хромбуки (в данной ситуации хромпланшет) являются доступными продуктами и получить более мощный процессор от известного бренда означало бы поднять цену на сотню долларов. Разработчики хотели этого избежать.

Дизайн корпуса

Остальные характеристики тоже не спешат вас удивлять — оперативная память, которая будет поддерживать производительность процессора, представлена объемом в 4 гигабайта. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда работать с каким-то развлекательным контентом и запускать какие-то приложения, но не более того. Даже картинки редактировать будет проблематично. Встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта, чего тоже маловато. Конечно, никто не отменяет облачные хранилища, вещание музыки из интернета и так далее. Но, стоит понимать, что у данного планета памяти на два фильма в разрешении FullHD.В плане внешнего вида планшет тоже никого поражать не намерен — у него довольно толстые рамки вокруг экрана, тогда как весь рынок наоборот пытается сделать их минимальными. На фронтальной панели у нас расположен дисплей, фронтальная камера и датчики слежения. на тыльной стороне отличная текстура расположена, она отлично ложится в руку и не мешает держать планшет с комфортом. Там же имеется логотип компании ASUS и логотип Google. Корпус из черного материала с редкими серыми вставками не вызвал у меня восторга, но в целом это довольно практичное решение на каждый день.

Итог

На текущий момент производитель не называет стоимости планшетного компьютера, так что нам крайне тяжело как-то комментировать его характеристики и возможности. Конечно, это далеко не флагманский продукт на рынке и играть в игры на нем, скорее всего, вам будет не очень комфортно. С другой стороны, для просмотра видео из интернета, для общения в социальных сетях и прочих казуальных задач он подходит просто идеально. И если цена действительно будет низкой, то почему бы не обратить на него внимание.