Предварительный обзор ASUS FX External Hard Drive. Внешний HDD с RGB

2018-07-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS FX External Hard Drive; [118]
В последнее время производители компьютерного железа стали активно добавлять RGB-подсветку буквально в каждый продукт. Например, еще года два назад все только говорили о подсветке в планках оперативной памяти, а теперь буквально каждая новая модель выходит с поддержкой RGB. Но, как мы все знаем, в этом плане ASUS впереди планеты всей — производитель уже не раз доказывал, что умеет выпускать крутое железо и периферию. Теперь пришло время выпустить внешний накопитель ASUS FX External Hard Drive, который помимо привлекательного внешнего вида, опять же со свечением, стоит адекватных денег и дает вам возможность носить массу личного контента в кармане. Это классная возможность во многих ситуациях, особенно если у вас ультрабук, так что мы решили ознакомиться с устройством поближе. Есть ощущение, что это будет самое крутое решение на рынке, ведь конкуренты что-то стали активно отставать в плане технологий.

Дизайн корпуса

В плане форм-фактора ничего нового нам не показали, это достаточно компактный «кирпичик», который дизайнеры решили наделить привлекательным внешним видом. Здесь одна половина корпуса покрыта матовым металлом, а вторая порадует вас красивой текстурой, которую можно увидеть на мониторах ASUS, к примеру. Смотрится такое решение очень привлекательно и необычно, ведь большинство внешних накопителей выглядят не очень привлекательно. Помимо этого, здесь имеется подсветка Aura Sync, прямо как на клавиатурах, мышках, гарнитурах и так далее. Вы просто подключаете накопитель к своему компьютеру и получаете возможность синхронизировать диск с другими устройствами. Выглядит подсветка очень привлекательно, красиво и стильно, плюс такого нет ни у кого на рынке. Внешние накопители, да и внутренние тоже, похвастаться подсветкой не могут, а здесь она очень красивая и RGB.

Характеристики

Производитель решил не мелочиться и запустил всего две модели на рынок — объемом 1 и 2 терабайта. Этого с головой хватит для того, чтобы вы могли носить с собой массу контента и не думать о недостатке пространства на компьютере или ноутбуке. Передаваться информация будет по порту USB 3.0 с пропускной способностью 5 Гбит/с, есть поддержка шифрования по алгоритму AES с ключом на 256 бит. Обещают вполне неплохие скорости на запись и чтение, но нужно понимать, что это HDD, а не SSD, так что молниеносной загрузки у вас не будет. Зато формат 2,5 дюйма отлично помещается в кармане, что тоже важно.

Особенности

Стоит отметить один момент, чтобы пользователи не путались из-за изображений с подсветкой. Накопитель светится только при подключении к компьютеру, ведь по USB идёт питание. Если вы просто бросаете диск в сумку, то никакого свечения не будет, нужно это понимать. Второй момент — ASUS FX External Hard Drive поддерживается как Windows, так и MacOS, то есть вы можете спокойно подключать накопитель и к яблочным ноутбукам или моноблокам, чтобы получить больше места для хранения данных.

Итог

Теперь о стоимости — вариант на 1 терабайт стоит всего 65 долларов. Это шикарный ценник для внешнего накопителя в формате 2,5 дюйма, да еще и с подсветкой. Здесь очень классный дизайн реализован, плюс скорости вполне приличные. Вариант на 2 терабайта стоит 90 долларов, это тоже неплохо. То есть, это дешевле даже обычных конкурентов, которые продаются без всех этих технологий и RGB. Зачем платить больше за вариант без подсветки, если можно за вполне демократичные деньги получить крутой вариант, притягивающий больше взглядов, чем iPhone X? Думаю, это будет успешный продукт.


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