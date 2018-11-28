Предварительный обзор Cherry MX Board 1.0. Неповторимая классика

Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания выпускает самую продвинутую линейку механических переключателей в мире. Большая часть современных игровых или рабочих механических клавиатур построены именно на этих переключателях, однако компания решила пойти дальше и начала выпускать свои собственные клавиатуры. Это очень интересный шаг — пользователи уже привыкли к бренду и к тому, что у компании получаются лучшие решения на рынке. Соответственно, проблем с продажами или популярностью продукции точно не будет, особенно на западном рынке, где пользователи готовы платить за то, чтобы работать с комфортом. Новая модель продукта получила название Cherry MX Board 1.0, это весьма интересный вариант в классическом дизайне с подсветкой и прочими бонусами, которые позволят вам наслаждаться использованием данной модели.

Дизайн корпуса

Разработчики решили, что нужно отказаться от всех этих игровых декоративных элементов и показать пользователям действительно удобную клавиатуру в классическом корпусе. Здесь у нас 104 клавиши, ничего лишнего, никаких дополнительных рядов кнопок, переключателей звука и мультимедиа. Только клавиши, с которыми вы будете работать каждый день. Расстояние между клавишами вполне приличное, это позволяет вам работать вслепую и не смотреть на символы. Раскладка у клавиатуры тоже правильная — 2 находится четко под F1, Enter в два этажа и так далее. Вероятно, создатели продукта изначально создавали гаджет для того, чтобы вам было удобнее работать с текстом. Хотя, конечно же, вы на этой клавиатуре можете с комфортом играть и получать массу положительных эмоций. Отметим, что в комплекте с клавиатурой идет подставка под кисти, она довольно большая действительно удобная.

Характеристики

На текущий момент известно лишь то, что клавиатура построена на переключателях Cherry MX. Точной модели в сети обнаружить не удалось, так что можно надеяться на несколько вариантов исполнения. Это вполне логичный шаг со стороны производителя — зачем ограничивать пользователя одним типом переключателей, если можно дать сразу несколько вариантов. Для печати многие используют синие или коричневые переключатели, для игр красные или Silver. Вскоре, вероятно, производитель расскажет больше информации и предоставит полный список переключателей.

Особенности

Производитель сообщает о 50 миллионах нажатий, которые переживают клавиши. Это стандартный показатель для данных переключателей и на рынке есть несколько моделей, которые могут прожить даже дольше. Но, для большинства пользователей этого запаса хватит на лет пять-восемь, как минимум. Используется технология HighSpeed, которая обеспечивает более высокую скорость срабатывания при нажатии. Естественно, имеются технологии Anti-Ghosting и Full n-Key Rollover, а подключение к компьютеру производится при помощи USB. Частота опроса составляет 1000 Гц.

Итог

Данную клавиатуру планируют продавать за 90 долларов, что довольно доступно по нынешним меркам. Топовые игровые клавиатуры продаются от 200 долларов, более простые варианты за 120-150. То есть, это еще и одна из самых доступных моделей на рынке. Для сравнения — китайские механические клавиатуры на малоизвестных переключателях стоят около 80 долларов. А здесь у нас продукт известного бренда с отличным дизайном, подсветкой и прочими бонусами. Думаю, если вы хотите крутое решение для работы и отдыха, то это самый оптимальный вариант из всех возможных.