Обзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офиса

Между основными клавишами колесико прокрутки с прорезиненным внешним покрытием с зазубринами, упрощающими прокрутку. Вращается с ощутимыми тактильными отсечками.
В основных кнопках установлены переключатели Kailh. Ресурс в 5 миллионов кликов с мягким нажатием. Работает мышка бесшумно.
Боковые части корпуса у Rapoo M160 Silent заужены. Мышка подходит под любой тип хвата.
На внутренней стороне четыре компактные ножки скольжения. Кнопка проведения синхронизации, тумблер питания. Углубление для хранения передатчика и крышка, скрывающая отсек для установки АА-батарейки, обеспечивающей питание манипулятора.
Установлен сенсор MX8650A с фиксированным уровнем чувствительности на отметке 1300 DPI. Этот уровень достаточен для выполнения рабочих задач и типовых сценариев эксплуатации. Курсор не дрожал и не срывало.
Мышка не требует установки драйвера, определяется сразу после соединения с системой. Владелец сможет выбрать между соединением по Bluetooth 5.0 или передатчиком, обеспечивающим связь на радиочастоте 2.4 ГГц. Так ее можно подключать к разным типам устройств. На одной батарейке работает несколько месяцев.