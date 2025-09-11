Обзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офиса

Изучаемая беспроводная мышка Rapoo M160 Silent поддерживает два типа соединения на расстоянии до 10 метров, оснащена переключателями с низким уровнем шума и обеспечивает длительное время автономной работы.

Комплектация

Компактная коробка с информацией по способам подключения и характеристикам. Комплект включает передатчик, АА-батарейку, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в компактном и легком корпусе из пластика черного цвета. Спинка с шероховатой текстурой, обеспечивающей сцепление с ладонью и отсутствие проблем с загрязнением следами пальцев.

Между основными клавишами колесико прокрутки с прорезиненным внешним покрытием с зазубринами, упрощающими прокрутку. Вращается с ощутимыми тактильными отсечками.

В основных кнопках установлены переключатели Kailh. Ресурс в 5 миллионов кликов с мягким нажатием. Работает мышка бесшумно.

Боковые части корпуса у Rapoo M160 Silent заужены. Мышка подходит под любой тип хвата.

На внутренней стороне четыре компактные ножки скольжения. Кнопка проведения синхронизации, тумблер питания. Углубление для хранения передатчика и крышка, скрывающая отсек для установки АА-батарейки, обеспечивающей питание манипулятора.

Тесты

Установлен сенсор MX8650A с фиксированным уровнем чувствительности на отметке 1300 DPI. Этот уровень достаточен для выполнения рабочих задач и типовых сценариев эксплуатации. Курсор не дрожал и не срывало.

Мышка не требует установки драйвера, определяется сразу после соединения с системой. Владелец сможет выбрать между соединением по Bluetooth 5.0 или передатчиком, обеспечивающим связь на радиочастоте 2.4 ГГц. Так ее можно подключать к разным типам устройств. На одной батарейке работает несколько месяцев.

Итоги

Rapoo M160 Silent – недорогая беспроводная мышка для работы в офисе с симметричным корпусом, Bluetooth и передатчиком 2.4 ГГц, питанием от одной батарейки, оснащенная бесшумными переключателями.