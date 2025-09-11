Обзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офиса

Изучаемая беспроводная мышка Rapoo M160 Silent поддерживает два типа соединения на расстоянии до 10 метров, оснащена переключателями с низким уровнем шума и обеспечивает длительное время автономной работы.

Обзор Rapoo M160 Silent

Комплектация

Компактная коробка с информацией по способам подключения и характеристикам. Комплект включает передатчик, АА-батарейку, руководство пользователя.

комплектация Rapoo M160 Silent

Внешний вид

Выполнена в компактном и легком корпусе из пластика черного цвета. Спинка с шероховатой текстурой, обеспечивающей сцепление с ладонью и отсутствие проблем с загрязнением следами пальцев.

внешний вид Rapoo M160 Silent

Между основными клавишами колесико прокрутки с прорезиненным внешним покрытием с зазубринами, упрощающими прокрутку. Вращается с ощутимыми тактильными отсечками.

внешний вид Rapoo M160 Silent

В основных кнопках установлены переключатели Kailh. Ресурс в 5 миллионов кликов с мягким нажатием. Работает мышка бесшумно.

внешний вид Rapoo M160 Silent

Боковые части корпуса у Rapoo M160 Silent заужены. Мышка подходит под любой тип хвата.

внешний вид Rapoo M160 Silent

На внутренней стороне четыре компактные ножки скольжения. Кнопка проведения синхронизации, тумблер питания. Углубление для хранения передатчика и крышка, скрывающая отсек для установки АА-батарейки, обеспечивающей питание манипулятора.

внешний вид Rapoo M160 Silent

Тесты

тесты Rapoo M160 Silent

Установлен сенсор MX8650A с фиксированным уровнем чувствительности на отметке 1300 DPI. Этот уровень достаточен для выполнения рабочих задач и типовых сценариев эксплуатации. Курсор не дрожал и не срывало.

тесты Rapoo M160 Silent

Мышка не требует установки драйвера, определяется сразу после соединения с системой. Владелец сможет выбрать между соединением по Bluetooth 5.0 или передатчиком, обеспечивающим связь на радиочастоте 2.4 ГГц. Так ее можно подключать к разным типам устройств. На одной батарейке работает несколько месяцев.

тесты Rapoo M160 Silent

Итоги

Rapoo M160 Silent – недорогая беспроводная мышка для работы в офисе с симметричным корпусом, Bluetooth и передатчиком 2.4 ГГц, питанием от одной батарейки, оснащенная бесшумными переключателями.
Представлена игровая мышь Razer Cobra Hyperspeed…
Компания Razer пополнила ассортимент беспроводных игровых мышей моделью Cobra HyperSpeed, которая оценена…
Обзор Rapoo V10S, V10C, V10L. Мягкие коврики для мышки…
В зависимости от типа сенсора эксплуатировать мышку можно как прямо на рабочем столе, так и только с ковр…
Обзор RAPOO 1680 Silent. Недорогая беспроводная мышка…
Сегодня героем обзора будет компактная и легкая мышка RAPOO 1680 Silent, использующая беспроводное подклю…
Обзор SVEN RX-G995. Игровая мышка с макросами и подсветкой…
Игровая мышка SVEN RX-G995 оснащена оптическим сенсором Pixart 3389 с разрешающей способностью до 16 000 …
Обзор RAPOO 1620. Доступная беспроводная мышка для работы…
Беспроводная мышка RAPOO 1620 выполнена в эргономичном корпусе и поддерживает интеллектуальное управление…
Представлена игровая мышь Razer DeathAdder V4 Pro …
Компания Razer объявила о выходе беспроводной мыши DeathAdder V4 Pro, которая получила обновлённую технол…
Обзор RAPOO VT960PRO. Беспроводная игровая мышка с экраном…
Изучаемая сегодня игровая мышка RAPOO VT960PRO делает заявку на топовый уровень, предлагая в металлическо…
Обзор Rapoo VT1 PRO MAX. Топовая беспроводная игровая мышка …
Игровая мышка Rapoo VT1 PRO MAX поддерживает два режима работы и выполнена в корпусе с симметричной формо…
Симметричная беспроводная мышка. Обзор Rapoo 1620Симметричная беспроводная мышка. Обзор Rapoo 1620
Беспроводная мышка с переносом файлов. Обзор Rapoo MT560Беспроводная мышка с переносом файлов. Обзор Rapoo MT560
Обзор Rapoo VT1 PRO MAX. Топовая беспроводная игровая мышка с 8000 ГцОбзор Rapoo VT1 PRO MAX. Топовая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц
Обзор Rapoo MT760M. Эргономичная беспроводная мышка для офисаОбзор Rapoo MT760M. Эргономичная беспроводная мышка для офиса
Обзор SVEN RX-G995. Игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G995. Игровая мышка с макросами и подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor