Обзор Rapoo M300 Silent. Беспроводная мышка для работы и учебы

В основе корпуса пластик. Рабочая поверхность матовая, боковины для лучшего сцепления текстурный рисунок.
Слева в углублении под большой палец выведено две дополнительные кнопки: ВПЕРЕД и НАЗАД.
На спинке Rapoo M300 Silent еще одна кнопка и светодиодный индикатор активности. Между основными клавишами колесико прокрутки с насечками.
На основании у Rapoo M300 Silent три ножки скольжения, расположенные по периметру. Механический тумблер питания, кнопка проведения синхронизации Bluetooth, окошко сенсора. Сдвижная крышка для батарейки АА и пенал для хранения передатчика.
Поддерживает соединение по Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0 и радиочастоте 2.4 ГГц с подключением комплектного передатчика. Можно провести последовательное соединение с несколькими устройствами, например планшет, ноутбук и настольный ПК. К одному адаптер, а остальные по Bluetooth, далее уже переключаться между ними нажатием на кнопку. Все варианты соединения продемонстрировали высокую стабильность и точность.
Сенсор с фиксированной чувствительностью на отметке 1600 DPI. Корректно работает на разном типе покрытия рабочего стола. Отметим низкий уровень шума у установленных переключателей. Форма корпуса мышки подойдет под разные типы хвата.