Обзор Rapoo M300 Silent. Беспроводная мышка для работы и учебы

Компактная и легкая мышка Rapoo M300 Silent поддерживает два варианта беспроводного соединения и может эксплуатироваться с разными операционными системами. Оснащена переключателем для быстрой смены устройств, позволяя организовать рабочее место с разными платформами и общей мышкой для них.

Комплектация

Блистер из прозрачного пластика. На подложке из картона нанесена техническая информация и особенности исполнения. В комплект входит АА-батарейка, передатчик, руководство пользователя.

комплектация Rapoo M300 Silent

Внешний вид

Представлена в нескольких вариантах цветового исполнения. Есть интересная в синем, которая необычно смотрится на рабочем столе.

внешний вид Rapoo M300 Silent

В основе корпуса пластик. Рабочая поверхность матовая, боковины для лучшего сцепления текстурный рисунок.

внешний вид Rapoo M300 Silent

Слева в углублении под большой палец выведено две дополнительные кнопки: ВПЕРЕД и НАЗАД.

внешний вид Rapoo M300 Silent

На спинке Rapoo M300 Silent еще одна кнопка и светодиодный индикатор активности. Между основными клавишами колесико прокрутки с насечками.

внешний вид Rapoo M300 Silent

На основании у Rapoo M300 Silent три ножки скольжения, расположенные по периметру. Механический тумблер питания, кнопка проведения синхронизации Bluetooth, окошко сенсора. Сдвижная крышка для батарейки АА и пенал для хранения передатчика.

внешний вид Rapoo M300 Silent

Тесты

тесты Rapoo M300 Silent

Поддерживает соединение по Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0 и радиочастоте 2.4 ГГц с подключением комплектного передатчика. Можно провести последовательное соединение с несколькими устройствами, например планшет, ноутбук и настольный ПК. К одному адаптер, а остальные по Bluetooth, далее уже переключаться между ними нажатием на кнопку. Все варианты соединения продемонстрировали высокую стабильность и точность.

тесты Rapoo M300 Silent

Сенсор с фиксированной чувствительностью на отметке 1600 DPI. Корректно работает на разном типе покрытия рабочего стола. Отметим низкий уровень шума у установленных переключателей. Форма корпуса мышки подойдет под разные типы хвата.

тесты Rapoo M300 Silent

Итоги

Rapoo M300 Silent – недорогая беспроводная мышка с двумя вариантами беспроводного соединения, компактным и легким корпусом, точным сенсором, хорошим качеством сборки.
