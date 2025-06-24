Обзор Rapoo VT1 PRO MAX. Топовая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц

Игровая мышка Rapoo VT1 PRO MAX поддерживает два режима работы и выполнена в корпусе с симметричной формой. Проводная технология 8К с увеличенной частотой опроса сенсора и беспроводная 4К. Два варианта соединения, компактный приемник, оптический сенсор Pixart PAW3950 с регулируемым разрешением от 50 до 30 000 DPI.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением манипулятора. На обратной стороне данные по техническим характеристикам и особенностям работы.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Комплект включает боковые грипсы, запасные тефлоновые ножки, переходник для адаптера, кабель USB, руководство пользователя.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Внешний вид

Представлена мышка в черном и белом вариантах исполнения с преимущественно матовым покрытием. Не загрязняется следами пальцев и выглядит привлекательно.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Корпус компактен и симметричен. Но две дополнительные клавиши находятся только слева под большой палец правой руки. Легкая, весит 59 граммов.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Оформление для игровой мышки строгое, тут нет броских декоративных элементов. Только логотип бренда в виде символа V. Нанесено название серии.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Еще две дополнительные кнопки находятся за колесиком прокрутки, они как и остальные могут быть запрограммированы с помощью программного обеспечения и в последующем сохранены во встроенной памяти.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Колесико прокрутки с резиновым покрытием с насечками. Вращается с тактильным отсечками.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

На лицевой стороне по центру у Rapoo VT1 PRO MAX разъем USB-C, используемый для зарядки или проводного режима работы. В комплекте идет кабель длиной 1.8 метра, а также переходник для передатчика, позволяющий сократить дистанцию до мышки и возможные задержки.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

У мышки невысокий профиль, а сама форма повторяет форму ладони, позволяя эксплуатировать с разным типом хвата. Сам владелец на боковые стороны сможет нанести грипсы.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

На основании две габаритные ножки, она легко скользит по поверхности. Предусмотрели сменный набор. В центре окошко сенсора. Рядом механический тумблер питания, рядом кнопка смены DPI. Крышка скрывает отсек для хранения передатчика.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Корпус передатчика компактен. Для этой мышки в этот отсек можно установить аксессуар в виде модуля, добавляющего возможность беспроводной зарядки с коврика.

Софт

С официального сайта для мышки можно загрузить утилиту управления. Программам поддерживает распределение настроек по профилем с быстрым переключением между ними, а также облачную авторизацию.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Главное окно содержит детальную информацию по выбранным параметрам работы и настройкам.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Задается семь уровней чувствительности сенсора от 50 до 30 000 DPI. Также можно задать чувствительность для осей X- и Y- в отдельности.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Ведется настройка действия всех доступных кнопок. Из библиотеки можно выбрать предлагаемые действия или задать комбинацию самостоятельно. Мышка умеет выполнять действия клавиатуры.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Детально выставляются параметры работы сенсора. Здесь в зависимости от способа подключения можно выставить частоту опроса сенсора от 125 до 8000 Гц, при беспроводной работе ограничено отметкой 4000 Гц. Высота отрыва. Время перехода в режим сна.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Редактор макросов с детальными инструментами по выбору типа действий, времени задержки. Также есть возможность задать движение курсора.

Тесты

В Rapoo VT1 PRO MAX установлен сенсор Pixart PAW3950 топового уровня. При этом у мышки увеличена частота опроса этого сенсора, при распространённом потолке в 1000 Гц, тут в беспроводном режиме поддерживается 4000 Гц, а в проводном сразу 8000 Гц. На практике это исключит лаги и рассинхронизацию, что может быть особенно актуально в сетевых играх. Она отзывчива, работа сенсора контролируема на широком диапазоне DPI. Отсутствовало дрожание и акселерация курсора.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Мышка отлично себя показала в шутерах. С ней играли в Escape from Tarkov, новый Doom: The Dark Ages и Sniper Elite: Resistance. Точная и контролируемая стрельба с разных типов оружия, включая снайперские и автоматические винтовки.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Удобная форма и легкий вес не создают повышенной нагрузки, ладонь не испытывает дискомфорта и с ней можно проводить без проблем длительные игровые сессии. При этом встроенный аккумулятор может похвастать длительным временем автономной работы, это около 7-10 дней в зависимости от выбранной частоты опроса сенсора.

Обзор Rapoo VT1 PRO MAX

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRapoo VT1 PRO MAX – топовая игровая мышка с беспроводным соединением, оснащенная точным сенсором и поддерживающая частоту опроса 4000/8000 Гц. Сопровождается поддержкой программного обеспечения с макросами и тонкой настройкой работы сенсора, длительное время автономной работы, тактильные переключатели, легкий вес и эргономичная форма.
Rapoo VT1 PRO MAX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор ZONE 51 Shadow. Игровой коврик XXL…
Несмотря на то что большинство оптических сенсоров демонстрируют высокую точность на разных типах покрыти…
Беспроводная мышка с переносом файлов. Обзор Rapoo MT560…
Беспроводная мышка Rapoo MT560 выполнена в эргономичному корпусе, использует технологию беспроводной меж …
Беспроводная игровая мышка. Обзор RAPOO V30L…
Беспроводная мышка RAPOO V30L использует соединение с низкими задержками, позволяя рассматривать ее при в…
Недорогая мышка для работы. Обзор Rapoo N1200 Silent…
Недорогая мышка Rapoo N1200 Silent оснащена тихими переключателями с высоким ресурсом службы, сенсором с …
Легкая игровая мышка с точным сенсором. Обзор ZONE 51 MIRROR…
Игровая мышка ZONE 51 MIRROR выполнена в легком корпусе, весом 47 граммов. В ней установлены переключател…
Анонсированы игровые мышки ОКЛИК 714GM и 980GMW…
ОКЛИК представляет две новые модели игровых мышей: 714GM и 980GMW. Новинки разработаны для пользователей,…
Представлена беспроводная мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 3…
Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводной мыши Wireless Mouse Lite 3, одной из особенностей которой…
Игровая беспроводная мышка с легким весом. Обзор RAPOO V300L…
В беспроводной мышке RAPOO V300L проведены оптимизации по уменьшению веса и все это без ущерба автономнос…
Обзор Rapoo MT760M. Эргономичная беспроводная мышка для офисаОбзор Rapoo MT760M. Эргономичная беспроводная мышка для офиса
Беспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 SilentБеспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 Silent
Беспроводная мышка для дома и офиса. Обзор Rapoo MT550Беспроводная мышка для дома и офиса. Обзор Rapoo MT550
Недорогая беспроводная мышка. Обзор RAPOO M20Недорогая беспроводная мышка. Обзор RAPOO M20
Беспроводная вертикальная мышка. Обзор SVEN RX-550SWБеспроводная вертикальная мышка. Обзор SVEN RX-550SW
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor