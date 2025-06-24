Обзор Rapoo VT1 PRO MAX. Топовая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц

Игровая мышка Rapoo VT1 PRO MAX поддерживает два режима работы и выполнена в корпусе с симметричной формой. Проводная технология 8К с увеличенной частотой опроса сенсора и беспроводная 4К. Два варианта соединения, компактный приемник, оптический сенсор Pixart PAW3950 с регулируемым разрешением от 50 до 30 000 DPI.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением манипулятора. На обратной стороне данные по техническим характеристикам и особенностям работы.

Комплект включает боковые грипсы, запасные тефлоновые ножки, переходник для адаптера, кабель USB, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлена мышка в черном и белом вариантах исполнения с преимущественно матовым покрытием. Не загрязняется следами пальцев и выглядит привлекательно.

Корпус компактен и симметричен. Но две дополнительные клавиши находятся только слева под большой палец правой руки. Легкая, весит 59 граммов.

Оформление для игровой мышки строгое, тут нет броских декоративных элементов. Только логотип бренда в виде символа V. Нанесено название серии.

Еще две дополнительные кнопки находятся за колесиком прокрутки, они как и остальные могут быть запрограммированы с помощью программного обеспечения и в последующем сохранены во встроенной памяти.

Колесико прокрутки с резиновым покрытием с насечками. Вращается с тактильным отсечками.

На лицевой стороне по центру у Rapoo VT1 PRO MAX разъем USB-C, используемый для зарядки или проводного режима работы. В комплекте идет кабель длиной 1.8 метра, а также переходник для передатчика, позволяющий сократить дистанцию до мышки и возможные задержки.

У мышки невысокий профиль, а сама форма повторяет форму ладони, позволяя эксплуатировать с разным типом хвата. Сам владелец на боковые стороны сможет нанести грипсы.

На основании две габаритные ножки, она легко скользит по поверхности. Предусмотрели сменный набор. В центре окошко сенсора. Рядом механический тумблер питания, рядом кнопка смены DPI. Крышка скрывает отсек для хранения передатчика.

Софт

Корпус передатчика компактен. Для этой мышки в этот отсек можно установить аксессуар в виде модуля, добавляющего возможность беспроводной зарядки с коврика.С официального сайта для мышки можно загрузить утилиту управления. Программам поддерживает распределение настроек по профилем с быстрым переключением между ними, а также облачную авторизацию.

Главное окно содержит детальную информацию по выбранным параметрам работы и настройкам.

Задается семь уровней чувствительности сенсора от 50 до 30 000 DPI. Также можно задать чувствительность для осей X- и Y- в отдельности.

Ведется настройка действия всех доступных кнопок. Из библиотеки можно выбрать предлагаемые действия или задать комбинацию самостоятельно. Мышка умеет выполнять действия клавиатуры.

Детально выставляются параметры работы сенсора. Здесь в зависимости от способа подключения можно выставить частоту опроса сенсора от 125 до 8000 Гц, при беспроводной работе ограничено отметкой 4000 Гц. Высота отрыва. Время перехода в режим сна.

Тесты

Редактор макросов с детальными инструментами по выбору типа действий, времени задержки. Также есть возможность задать движение курсора.В Rapoo VT1 PRO MAX установлен сенсор Pixart PAW3950 топового уровня. При этом у мышки увеличена частота опроса этого сенсора, при распространённом потолке в 1000 Гц, тут в беспроводном режиме поддерживается 4000 Гц, а в проводном сразу 8000 Гц. На практике это исключит лаги и рассинхронизацию, что может быть особенно актуально в сетевых играх. Она отзывчива, работа сенсора контролируема на широком диапазоне DPI. Отсутствовало дрожание и акселерация курсора.

Мышка отлично себя показала в шутерах. С ней играли в Escape from Tarkov, новый Doom: The Dark Ages и Sniper Elite: Resistance. Точная и контролируемая стрельба с разных типов оружия, включая снайперские и автоматические винтовки.

Удобная форма и легкий вес не создают повышенной нагрузки, ладонь не испытывает дискомфорта и с ней можно проводить без проблем длительные игровые сессии. При этом встроенный аккумулятор может похвастать длительным временем автономной работы, это около 7-10 дней в зависимости от выбранной частоты опроса сенсора.

Итоги

Rapoo VT1 PRO MAX – топовая игровая мышка с беспроводным соединением, оснащенная точным сенсором и поддерживающая частоту опроса 4000/8000 Гц. Сопровождается поддержкой программного обеспечения с макросами и тонкой настройкой работы сенсора, длительное время автономной работы, тактильные переключатели, легкий вес и эргономичная форма.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".