Обзор Rapoo VT1 PRO MAX. Топовая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц

Комплект включает боковые грипсы, запасные тефлоновые ножки, переходник для адаптера, кабель USB, руководство пользователя.
Корпус компактен и симметричен. Но две дополнительные клавиши находятся только слева под большой палец правой руки. Легкая, весит 59 граммов.
Оформление для игровой мышки строгое, тут нет броских декоративных элементов. Только логотип бренда в виде символа V. Нанесено название серии.
Еще две дополнительные кнопки находятся за колесиком прокрутки, они как и остальные могут быть запрограммированы с помощью программного обеспечения и в последующем сохранены во встроенной памяти.
Колесико прокрутки с резиновым покрытием с насечками. Вращается с тактильным отсечками.
На лицевой стороне по центру у Rapoo VT1 PRO MAX разъем USB-C, используемый для зарядки или проводного режима работы. В комплекте идет кабель длиной 1.8 метра, а также переходник для передатчика, позволяющий сократить дистанцию до мышки и возможные задержки.
У мышки невысокий профиль, а сама форма повторяет форму ладони, позволяя эксплуатировать с разным типом хвата. Сам владелец на боковые стороны сможет нанести грипсы.
На основании две габаритные ножки, она легко скользит по поверхности. Предусмотрели сменный набор. В центре окошко сенсора. Рядом механический тумблер питания, рядом кнопка смены DPI. Крышка скрывает отсек для хранения передатчика.
Корпус передатчика компактен. Для этой мышки в этот отсек можно установить аксессуар в виде модуля, добавляющего возможность беспроводной зарядки с коврика.
Главное окно содержит детальную информацию по выбранным параметрам работы и настройкам.
Задается семь уровней чувствительности сенсора от 50 до 30 000 DPI. Также можно задать чувствительность для осей X- и Y- в отдельности.
Ведется настройка действия всех доступных кнопок. Из библиотеки можно выбрать предлагаемые действия или задать комбинацию самостоятельно. Мышка умеет выполнять действия клавиатуры.
Детально выставляются параметры работы сенсора. Здесь в зависимости от способа подключения можно выставить частоту опроса сенсора от 125 до 8000 Гц, при беспроводной работе ограничено отметкой 4000 Гц. Высота отрыва. Время перехода в режим сна.
Редактор макросов с детальными инструментами по выбору типа действий, времени задержки. Также есть возможность задать движение курсора.
Мышка отлично себя показала в шутерах. С ней играли в Escape from Tarkov, новый Doom: The Dark Ages и Sniper Elite: Resistance. Точная и контролируемая стрельба с разных типов оружия, включая снайперские и автоматические винтовки.
Удобная форма и легкий вес не создают повышенной нагрузки, ладонь не испытывает дискомфорта и с ней можно проводить без проблем длительные игровые сессии. При этом встроенный аккумулятор может похвастать длительным временем автономной работы, это около 7-10 дней в зависимости от выбранной частоты опроса сенсора.