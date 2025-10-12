SVEN RX-G980W обзор игровой мышки с топовым сенсором и сменными спинками

В игровой мышке SVEN RX-G980W реализована система сменных задней панелей, позволяющая адаптировать форму корпуса под индивидуальные потребности пользователя. В комплекте есть панель с перфорацией для снижения запотевания ладоней и классическая глухая спинка. Оснащается топовым сенсором Pixart 3395 с разрешающей способностью от 50 до 26 000 DPI, переключателями с ресурсом службы в 50 миллионов кликов.

SVEN RX-G980W обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с откидной крышкой внутри которой мышка зафиксирована прозрачным пластиком. Комплект включает дополнительную съемную спинку, адаптер подключения, интерфейсный кабель с тканевой оплеткой, руководство пользователя.

SVEN RX-G980W комплектация

Внешний вид

Представлена в черном и белом вариантах исполнения. Ключевой особенностью исполнения корпуса стала съемная спинка. Фиксируется в корпусе она прочно при помощи трех неодимовых магнитов.

SVEN RX-G980W внешний вид

Для снятия нужно подцепить спинку с тыльной стороны и потянуть вверх. В комплекте два варианта с одинаковой формой и текстурой, но отличия в наличии перфорации у одной из них. Подобное исполнение также дает возможность кастомизации с самостоятельной печатью на 3D-принтере.

SVEN RX-G980W внешний вид

Под крышкой также находится отсек для хранения комплектного передатчика. Выполнен он в компактном корпусе с разъемом USB.

SVEN RX-G980W внешний вид

Форма симметричная. Спинка выпуклая, боковые части заужены. SVEN RX-G980W поддерживает разные типы хвата. Слева две дополнительные клавиши, расположенные с учетом простого доступа большим пальцем правой руки.

SVEN RX-G980W внешний вид

В основных клавишах установлены переключатели Huano с ресурсом в 50 миллионов кликов. Нажимаются со щелчком. Между клавишами колесико прокрутки с резиновой накладкой и насечками.

SVEN RX-G980W внешний вид

По периметру корпуса мышки зона с подсветкой, создающая фоновое освещение на рабочем пространстве. Помимо этого подсвечивается логотип бренда на спинке и с перфорированным спинкой будет интересно подсвечиваться внутренняя часть. Есть набор из эффектов, сама подсветка многоцветная.

SVEN RX-G980W внешний вид

На фронтальной стороне по центру разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. При этом она поддерживает проводное подключение, в комплекте идет качественный кабель с нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой.

SVEN RX-G980W внешний вид

На основании корпуса две габаритные тефлоновые ножки, окошко сенсора. Тут переключатель режимов работы, одна из позиций включение без подсветки. есть кнопки переключения DPI и частоты опроса сенсора. Можно будет управлять ключевыми параметрами прямо с корпуса мышки и будут общие настройки в том числе за счет встроенной памяти.

SVEN RX-G980W внешний вид

Софт

SVEN RX-G980W сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. С помощью нее можно выбрать эффект подсветки из представленного набора, задать яркость, скорость. Время до перехода в режим сна.

SVEN RX-G980W софт

Выбор выполняемого действия для кнопок. Это могут быть часто используемые команды или макросы.

SVEN RX-G980W софт

Под макросы отдельный редактор, в котором можно создавать собственный. Импортировать и экспортировать, менять задержки между действиями, включать зацикливание.

SVEN RX-G980W софт

Выбор нужных уровней чувствительности сенсора с возможностью сократить количество для последующего переключения по ним.

Тесты

SVEN RX-G980W тесты

Основной интерфейс для мышки беспроводной, проводное подключение — это скорее резерв. Для соединения используется передатчик, использующий радиочастоту 2.4 ГГц. Определяется сразу после подключения адаптера, дальность соединения до 10 метров. Для сокращения задержек оптимально будет сократить дистанцию между адаптером и мышкой.

SVEN RX-G980W тесты

Установлен сенсор Pixart 3395 с максимальной чувствительностью до 26 000 DPI. Диапазон регулировок широкий и ведет себя сенсор отлично, контролируемые движения, отсутствие дрожания курсора. С мышкой поиграли в Battlefield 6, точное прицеливание различным типом оружия, включая снайперские и автоматические винтовки. Также поиграли в Marvel Rivals и Dota 2.

SVEN RX-G980W тесты

Форма корпуса у мышки удобна, подходит под разные типы хвата. Больше понравилась эксплуатация с перфорированной спинкой. Встроенного аккумулятора хватало на пару недель эксплуатации без подзарядки.

SVEN RX-G980W тесты

Итоги

SVEN RX-G980W – беспроводная игровая мышка с топовыми сенсором, съемной и заменяемой спинкой, длительным временем автономной работы и простой зарядкой через разъем USB-C. Отличный вариант для игр и повседневной работы.
