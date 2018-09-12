Предварительный обзор Chuwi Hipad. Игровой планшет

В последнее время рынок планшетов как-то сильно упал. Это заметно по тому, что крупные компании перестали выпускать новые устройства — они либо обновляют старые успешные модели, либо вовсе не уделяют внимание данному сегменту. Если вы посмотрите на новости о прошлых релизах, то заметите, что большая часть брендов просто не делают планшеты. Конкурировать на этом рынке с Apple довольно трудно, так что обычные устройся никому не нужны, а бюджетный сегмент оккупировала Lenovo со своими доступными планшетами. Получается, что пользователям нужно что-то вне сегмента, вроде игрового планшета. Именно таким и стал Chuwi Hipad — это настоящий монстр для запуска шутеров, гонок и прочих развлечений. Отличный вариант для тех, кто хочет играть везде, либо просто не планируй тратить деньги на консоль или ПК. Сегодня мы посмотрим на преимущества и недостатки данного планшета, дабы вы понимали, о чем идет речь.

Характеристики

За основу производительности данного планшетного компьютера взят процессор MediaTek Helio X27, который основан на десяти ядрах и они разбиты на три отдельных кластера. В режиме штатной нагрузки тактовая частота держится на уровне 1,6 гигагерца, в режиме повышенной нагрузки этот показатель поднимается до 2,6. Для игровых задач этого более чем достаточно. За графику продукта отвечает ускоритель ARM Mali T880 MP4, который уже не раз встречался в синтетических тестах и обычных играх. Далее, продукт оснастили всего 3 гигабайтами оперативной памяти. Этого вам может показаться мало, так как сейчас каждый второй смартфон выходит с 8 гигабайтами ОЗУ, но для игр столько не нужно. Сейчас игры с трудом занимают 1,5-2 гигабайта ОЗУ, так что нам дали даже с небольшим запасом. Хранить личные данные вы будете на встроенном накопителе в 32 гигабайта.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели планшета у нас расположен исключительно дисплей, по контуру от него расположена черная глянцевая рамка. Не самое практичное решение, но зато красиво выглядит, да и в руках держать устройство будет удобно. На тыльной стороне расположены декоративные элементы в виде красных полос, там же указан логотип компании и установлена основная камера. Продукт довольно тонкий, легкий и удобный в хвате, на таком играть в игры будет максимально комфортно из-за рамок вокруг дисплея. Никаких дополнительных декоративных особенностей замечено не было.

Особенности

Главной особенностью планшета является его дисплей с диагональю 10,1 дюйм при разрешении 1920 на 1200 точек. Картинка получается весьма плотной, вам будет удобно и приятно читать книги, смотреть фильмы или изучать какие-то данные из интернета. Играть, конечно же, тоже очень классно, так как нет здоровенных пикселей и глаза не устают. Камера здесь посредственная и можно было бы вообще ее не ставить — игровые планшеты покупают не для того, чтобы делать снимки или записывать видео. Зато есть слот под карту памяти, ведь встроенная память явно скромная.

Итог

Главная фишка планшета в его стоимости — 160 долларов и вы получаете настоящее игровое решение. Он очень мощный, у него классный дисплей и удобный корпус для того, чтобы целыми днями сражаться с виртуальными врагами и получать от этого удовольствие. Я вообще не вижу каких-либо недостатков у этого продукта, так как производитель постарался сделать максимально доступный вариант и у него явно получилось. За 160 долларов вы не сможете найти ничего подобного, даже приблизительно. Так что если давно хотели поиграть на планшете — обратите внимание на данного красавца.