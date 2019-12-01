Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. Шикарный смартфон

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о довольно интересном устройстве, которое при достаточно низкой стоимости способно удовлетворить все запросы потенциального покупателя. Обязательно обратите внимание на данную новинку, ведь за свои деньги она уделывает конкурентов довольно легко и быстро. В Huawei понимают как в сложной ситуации выкручиваться и побеждать даже при санкциях.

Характеристики

Стоит отметить, что в данной линейке производитель крайне интересно поступает с цветовыми схемами — буквально каждый смартфон получается крайне ярким, привлекательным и стильным. В этот раз производитель решил тоже ничего кардинально не менять и выпустить смартфон, который моментально привлекает к себе внимание. На тыльной стороне можно заметить вертикальную систему камер, которая смотрится очень необычно и сразу привлекает к себе внимание, плюс цветовая схема с градиентами, надписями и переливами смотрится очень круто. Производитель сделал ставку на это и не прогадал — смартфон выглядит действительно круто, у него довольно привлекательные черты. На фронтальной панели можно заметить интересную фронтальную камеру, которая врезана в дисплей — она двойная и занимает минимум места, позволяя сделать смартфон максимально компактным и легким.

Особенности

В компании Huawei довольно давно стали использовать свои собственные процессоры и это позволило существенно повысить производительность новинок. К примеру, в Nova 6 5G установлен новый мощный процессор Kirin 990 5G, который выдает просто невероятную производительность, плюс у него есть модуль сотовой сети пятого поколения, множество дополнительных функций и возможностей. Сложно сравнивать напрямую, но на текущий момент эта модель явно входит в тройку самых мощный мобильных процессоров, один из которых вовсе принадлежит Apple и получить его не на iPhone не выйдет. Также стоит отметить, что у смартфона будет два варианта комплектации — на 128 и 256 гигабайт встроенной памяти, тогда как оперативной памяти сюда поставили 8 гигабайт. К производительности смартфона нет никаких вопросов — компания использует отличные комплектующие, которые справляются со всеми поставленными задачами.

Итог

Основной фишкой смартфона можно назвать систему камер, которая оборудована еще и TOF-сенсором, который отвечает за глубину резкости. Он считывает расстояние до объектов и очень точно размывает задний фон, что позволяет делать снимки совершенно уникального уровня. Стоит сказать, что производитель уже использовал такую же систему камер в других смартфонах, например в предыдущем флагмане, и качество снимков там действительно феноменальное. Здесь решили тоже ничего не менять, просто улучшили сенсоры на более новые. Также можно похвалить смартфон за наличие большого дисплея с диагональю 6,57 дюйма — это даже по современным меркам большая диагональ, позволяющая удивлять пользователя качеством картинки. Для просмотра фильмов или сериалов это просто идеальное решение по всем параметрам.На текущий момент у нас нет возможности говорить о стоимости данного смартфона, так как производитель пока что не называет ее. Однако если вы большой фанат смартфонов данной компании и хотите получить мощный процессор с крутым дизайном и большим дисплеем, то стоит обязательно обратить внимание на данную новинку. Он явно будет дешевле, чем потенциальные конкуренты, так что есть возможность за небольшую сумму получить крутой продукт с уникальным дизайном. И это действительно приятно на фоне последних событий.