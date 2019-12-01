Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. Шикарный смартфон

2019-12-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Nova 6 5G; [113]
Сегодня мы поговорим о довольно интересном устройстве, которое при достаточно низкой стоимости способно удовлетворить все запросы потенциального покупателя. Обязательно обратите внимание на данную новинку, ведь за свои деньги она уделывает конкурентов довольно легко и быстро. В Huawei понимают как в сложной ситуации выкручиваться и побеждать даже при санкциях.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что в данной линейке производитель крайне интересно поступает с цветовыми схемами — буквально каждый смартфон получается крайне ярким, привлекательным и стильным. В этот раз производитель решил тоже ничего кардинально не менять и выпустить смартфон, который моментально привлекает к себе внимание. На тыльной стороне можно заметить вертикальную систему камер, которая смотрится очень необычно и сразу привлекает к себе внимание, плюс цветовая схема с градиентами, надписями и переливами смотрится очень круто. Производитель сделал ставку на это и не прогадал — смартфон выглядит действительно круто, у него довольно привлекательные черты. На фронтальной панели можно заметить интересную фронтальную камеру, которая врезана в дисплей — она двойная и занимает минимум места, позволяя сделать смартфон максимально компактным и легким.

Характеристики

В компании Huawei довольно давно стали использовать свои собственные процессоры и это позволило существенно повысить производительность новинок. К примеру, в Nova 6 5G установлен новый мощный процессор Kirin 990 5G, который выдает просто невероятную производительность, плюс у него есть модуль сотовой сети пятого поколения, множество дополнительных функций и возможностей. Сложно сравнивать напрямую, но на текущий момент эта модель явно входит в тройку самых мощный мобильных процессоров, один из которых вовсе принадлежит Apple и получить его не на iPhone не выйдет. Также стоит отметить, что у смартфона будет два варианта комплектации — на 128 и 256 гигабайт встроенной памяти, тогда как оперативной памяти сюда поставили 8 гигабайт. К производительности смартфона нет никаких вопросов — компания использует отличные комплектующие, которые справляются со всеми поставленными задачами.

Особенности

Основной фишкой смартфона можно назвать систему камер, которая оборудована еще и TOF-сенсором, который отвечает за глубину резкости. Он считывает расстояние до объектов и очень точно размывает задний фон, что позволяет делать снимки совершенно уникального уровня. Стоит сказать, что производитель уже использовал такую же систему камер в других смартфонах, например в предыдущем флагмане, и качество снимков там действительно феноменальное. Здесь решили тоже ничего не менять, просто улучшили сенсоры на более новые. Также можно похвалить смартфон за наличие большого дисплея с диагональю 6,57 дюйма — это даже по современным меркам большая диагональ, позволяющая удивлять пользователя качеством картинки. Для просмотра фильмов или сериалов это просто идеальное решение по всем параметрам.

Итог

На текущий момент у нас нет возможности говорить о стоимости данного смартфона, так как производитель пока что не называет ее. Однако если вы большой фанат смартфонов данной компании и хотите получить мощный процессор с крутым дизайном и большим дисплеем, то стоит обязательно обратить внимание на данную новинку. Он явно будет дешевле, чем потенциальные конкуренты, так что есть возможность за небольшую сумму получить крутой продукт с уникальным дизайном. И это действительно приятно на фоне последних событий.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 6 5G
Смартфон Huawei Mate X получила тестиров...
Смартфон Huawei Mate X получила тестировHuawei объявила о старте бета-тестирования оболочки EMUI 10 на базе Android на своем складном смартфоне M...
Huawei P40 Pro приписывают восемь камер...
Huawei P40 Pro приписывают восемь камерКомпания Huawei уже работает над разработкой нового флагманского семейство P40. ...
Новые версии планшета MatePad Pro...
Новые версии планшета MatePad ProИсполнительный директор потребительского подразделения Huawei Ю Чэндун, поделился информации что компания...
Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). ...
Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Развитие современной техники спровоцировало рост адептов здорового образа жизни: трекеры, фитнес-браслеты...
Redmi K30 новые подробности...
Redmi K30 новые подробностиКомпания Xiamo выложила в сеть промо изображение своего нового смартфона Redmi K30, хотя презентация Redm...
В России открылась первая студия произво...
В России открылась первая студия произвоВ мире наблюдается удивительная картина: телевизоры с поддержкой Dolby Vision есть у миллионов людей, дес...
Samsung откажется от ультразвуковых скан...
Samsung откажется от ультразвуковых сканSamsung вполне может отказаться от ультразвукового сканера отпечатков пальцев Qualcomm для флагманов след...
Toreto представила адаптер Remix со встр...
Toreto представила адаптер Remix со встрКомпания Toreto создала уникальный продукт, объединяющий динамик Bluetooth и настенное зарядное устройств...


Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане
Обзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобстваОбзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобства
Обзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПКОбзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК
Обзор Dell G3 3590. Недорогой производительный ноутбукОбзор Dell G3 3590. Недорогой производительный ноутбук
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64GB и Moto E6 Plus 4/64GB. Официальный старт в РоссииОбзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64GB и Moto E6 Plus 4/64GB. Официальный старт в России
В России открылась первая студия произво...
В России открылась первая студия произвоВ мире наблюдается удивительная картина: телевизоры с поддержкой Dolby Vision есть у миллионов людей, дес...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. ...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. Сегодня мы поговорим о довольно интересном устройстве, которое при достаточно низкой стоимости способно у...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябр...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябрШутеры — это один из бессметных жанров, ведь ничто так не может надоесть, как стрелять по бесчисленному к...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20Мы привыкли к тому, что современные телевизоры с хорошим разрешением и большой диагональю стоят дорого и ...
«Холодное сердце 2» переведут на саамски...
«Холодное сердце 2» переведут на саамскиВ 2013 в кино вышла картина Disney «Холодное сердце», показавшая альтернативный взгляд на известную сказк...
Обзор TV Time. Сериалы вовремя...
Обзор TV Time. Сериалы вовремяМы решили немного отойти от игр и поговорить о приложениях, которые тоже развлекают пользователя, но дела...
Предварительный обзор Acer Predator Thro...
Предварительный обзор Acer Predator ThroДавайте поговорим о довольно интересном устройстве, которое, как нам кажется, никто из наших читателей се...
Обзор Woven. Очень добрая игра...
Обзор Woven. Очень добрая играСовременные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят п...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма ...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К п...
Смогут ли вьетнамские смартфоны покорить...
Смогут ли вьетнамские смартфоны покоритьУ большинства россиян Вьетнам ассоциируется с отдыхом, фруктами и бальзамом «Звездочка». Некоторые еще мо...
Обзор Quizlet. Учим язык по карточкам...
Обзор Quizlet. Учим язык по карточкамСегодня мы поговорим о достаточно полезном приложении Quizlet, которое выглядит очень симпатично и позвол...
Предварительный обзор Huawei Sound X. Ум...
Предварительный обзор Huawei Sound X. УмКомпания Huawei решила расширить количество своих устройств в разных категориях и представила довольно ин...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor