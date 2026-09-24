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HONOR представила защищенный смартфон X9e Pro с аккумулятором на 11 000 мА·ч

Компания HONOR объявила о международном запуске смартфона X9e Pro с усиленной защитой корпуса и аккумулятором емкостью 11 000 мА·ч. В России новинка должна появиться в середине октября.

В среднюю раму смартфона встроена противоударная балка, которая, по словам производителя, распределяет энергию удара при падении. HONOR заявляет, что устройство выдерживает падение с высоты до 3 метров на гладкий каменный пол и сохраняет работоспособность при погружении на глубину до 10 метров.

Кремний-углеродный аккумулятор, по данным компании, обеспечивает до трех дней активного использования. Поддерживается зарядка мощностью 80 Вт, а обратная зарядка на 27 Вт позволяет использовать смартфон как пауэрбанк для других устройств.

Характеристики HONOR X9e Pro
Процессор: Snapdragon 6 Gen 5
Экран: 6,8 дюйма, 1.5K, 120 Гц, до 10 000 нит
Камера: 108 Мп с оптической стабилизацией
Аккумулятор: 11 000 мА·ч, зарядка 80 Вт
Защита: IP68 и IP69K
Цвета: фиолетовый, терракотовый, золотистый, черный

Точные даты начала продаж в России и стоимость станут известны позже.

Смартфон HONOR X9e Pro

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