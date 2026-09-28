Смартфон Red Magic 12 Pro+ представят 15 октября

Бренд Red Magic объявил, что игровой смартфон Red Magic 12 Pro+ будет официально представлен 15 октября в Китае. Производитель подтвердил наличие 2-нанометровой флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 c тактовой частотой до 5 ГГц, графическим ускорителем Adreno 850 с поддержкой тензорных блоков Adreno Matrix Cores и 18 МБ выделенной высокоскоростной памяти HPM/Adreno, а также нейропроцессором с увеличенной на 35% производительностью в сравнении с прошлым поколением, более легкого и тонкого корпуса, уменьшенной с 1,25 до 0,96 мм рамки вокруг дисплея, фирменной подэкранной камеры и системы охлаждения, которая обеспечит стабильную работу во время затяжных игровых сессий.