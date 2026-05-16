Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.

iQOO Z11x — это не попытка сделать «все и сразу». Смартфон собран вокруг нескольких практичных вещей: большого экрана, высокой автономности, нормальной производительности и защиты корпуса. Здесь нет модной камеры на все случаи жизни или премиальных материалов, зато есть понятная ставка на повседневное удобство.

Модель получила IPS-дисплей диагональю 6,76 дюйма с частотой обновления до 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo, аккумулятор на 7200 мАч и зарядку мощностью 44 Вт. Проверим, насколько такой набор хорошо работает в реальном сценарии использования.

Комплектация

Комплект у iQOO Z11x без сюрпризов, но все необходимое на месте. Кабель, документация, прозрачный силиконовый чехол и зарядный адаптер на 44 Вт.

Внешний вид

На обзоре версия в чёрном цвете. Корпус пластиковый, с матовой задней крышкой. В повседневном использовании такое решение практичнее: поверхность не так активно собирает отпечатки и меньше отвлекает на себя внимание.

Второй доступный цвет — светло-зеленый. Он выглядит заметно свежее и визуально легче, но черная версия, на мой взгляд, лучше подходит тем, кто хочет максимально нейтральный смартфон без лишней пестроты.По размерам iQOO Z11x крупный: 166,6 × 78,4 × 8,4 мм при весе 219 г. Это не тот аппарат, который почти не ощущается в руке или кармане. Масса заметна, и к ней придется привыкать. С другой стороны, здесь установлен аккумулятор на 7200 мАч, поэтому ожидать веса компактного смартфона было бы странно.

В руке модель лежит комфортно: задняя панель плавно переходит в рамку, острых граней нет. Но людям с небольшой ладонью удобнее будет пользоваться смартфоном двумя руками.

Корпус защищен по стандартам IP68/IP69. Это значит, что смартфон лучше подготовлен к пыли, дождю, брызгам и случайному контакту с водой, чем большинство обычных моделей среднего класса. При этом специально превращать его в камеру для бассейна я бы не стал: защита есть, но аккуратность все равно не отменяется.

Из дополнительных деталей выделяются ИК-порт и светодиодный индикатор в блоке камер. ИК-порт позволяет использовать смартфон как пульт для бытовой техники — телевизора, кондиционера или другой электроники. Для этого уже предусмотрено приложение «Умный пульт».

Светодиодный индикатор на задней панели можно задействовать для разных событий: зарядки, вызовов, низкого уровня аккумулятора или воспроизведения музыки. Настройка находится в разделе «Динамическая подсветка». Функция не обязательная, но приятная: на фоне смартфонов, где даже обычный индикатор уведомлений давно исчез, такая деталь выглядит полезной.

Дисплей

iQOO Z11x оснащен 6,76-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2344 × 1080 пикселей. Частота обновления — до 120 Гц.

Выбор IPS вместо AMOLED может показаться спорным, особенно в 2026 году, когда OLED-экраны встречаются даже в недорогих моделях. Но здесь есть и обратная сторона. У IPS нет такой глубины черного и контрастности, как у AMOLED, зато для некоторых пользователей он может быть комфортнее из-за отсутствия характерного OLED-мерцания. По четкости вопросов нет: плотность составляет 382 ppi, мелкий текст читается нормально, интерфейс не выглядит рыхлым. Цвета спокойные, без чрезмерной насыщенности. Такой экран не пытается впечатлить «кислотной» картинкой, а скорее делает ставку на нейтральную передачу изображения.

Заявленная пиковая яркость в HBM-режиме достигает 1200 нит. В обычных условиях запаса хватает: дома, в транспорте, в офисе и на улице экран остается читаемым. Под прямым жестким солнцем IPS, конечно, не выглядит так эффектно, как хорошие AMOLED-панели, но для своего класса результат нормальный.Частота 120 Гц делает интерфейс плавнее: прокрутка лент, меню и браузера воспринимается приятнее, чем на стандартных 60 Гц. При этом можно оставить интеллектуальный режим, где система сама регулирует частоту, или выбрать повышенную частоту обновления вручную.Настроек дисплея достаточно. Доступны цветовые режимы, регулировка температуры, изменение размера шрифта, масштаб интерфейса, темная тема, расписание для нее и режим защиты зрения. То есть экран можно настроить под себя, а не просто пользоваться заводским вариантом.

Железо и софт

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7400 Turbo. Это не флагманский чип, но для смартфона среднего класса его возможностей более чем достаточно. На обзоре версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Также предусмотрен вариант с 256 ГБ памяти.

В обычных задачах iQOO Z11x не заставляет думать о железе. Мессенджеры, браузер, соцсети, видео, камера, навигация и переключение между приложениями работают без ощущения, что смартфон экономит на мощности. Большой объем оперативной памяти помогает держать больше программ в фоне и реже сталкиваться с перезагрузкой приложений.Для игр смартфон тоже подходит. Call of Duty Mobile и World of Tanks Blitz запускаются и работают комфортно, без ощущения, что устройство находится на пределе возможностей. Но важно понимать класс модели: это не игровой флагман. В тяжелых проектах иногда придется снижать графику, если хочется стабильной частоты кадров.

Работает iQOO Z11x на OriginOS 6 на базе Android 16. Оболочка функциональная, с большим количеством настроек и визуальных элементов. Тем, кто привык к максимально «чистому» Android, она может показаться насыщенной, но по возможностям здесь все хорошо.Производитель обещает два года обновлений Android и четыре года обновлений безопасности.

Камера

основная камера — 50 Мп, Sony IMX852, сенсор 1/2.93", автофокус PDAF;

дополнительный модуль — 2 Мп для размытия фона;

фронтальная камера — 32 Мп.

Набор камер у iQOO Z11x простой:

Главное, что нужно понимать: это не камерофон. Здесь нет ультраширокоугольного модуля, телевика и оптического зума. Дополнительный датчик на 2 Мп нужен в основном для портретного режима, а не для самостоятельной съемки.Основная камера днем снимает уверенно. Кадры получаются достаточно резкими, с нормальной детализацией и аккуратной обработкой. Для бытовых сценариев возможностей хватает: сфотографировать документы, еду, город, человека на улице или сделать снимок для соцсетей — с этим смартфон справляется.В сложных условиях результат уже зависит от сцены. При недостатке света, резком контровом освещении или сложных цветах автоматика может ошибаться с экспозицией и балансом белого. Это ожидаемо для модели, где камера не является главным акцентом.

Видео записывается в 4K при 30 кадрах в секунду. Причем такое разрешение поддерживает не только основная, но и фронтальная камера. Электронная стабилизация помогает при съемке с рук, но чудес ждать не стоит: при активной ходьбе легкая тряска все равно будет заметна.Фронтальная камера на 32 Мп подойдет для селфи, видеосвязи и коротких роликов. Плюс поддержки 4K — хороший аргумент для тех, кто часто снимает себя на переднюю камеру.

Батарея

Аккумулятор — главный аргумент iQOO Z11x. Емкость 7200 мАч заметно выше привычных 5000 мАч, которые до сих пор остаются стандартом для многих смартфонов.При обычном использовании смартфон должен спокойно выдерживать день с большим запасом. Если нагрузка умеренная — мессенджеры, браузер, немного видео, музыка, камера и навигация, — можно рассчитывать примерно на полтора-два дня работы. При активном использовании, включая игры, съемку и постоянный мобильный интернет, смартфон все равно не должен требовать зарядку к вечеру.

Итоги

Зарядка проводная, мощностью 44 Вт. Для такой емкости это не рекордный показатель, но и медленной зарядку назвать нельзя. Полный цикл занимает чуть больше часа. На фоне смартфонов с 80–100 Вт это выглядит скромнее, зато сама емкость батареи частично компенсирует не самую высокую скорость зарядки.iQOO Z11x — смартфон не для тех, кто выбирает устройство по камере или премиальным материалам. Его сильная сторона в другом: он рассчитан на людей, которым нужен большой экран, долгая работа без розетки, нормальная производительность и практичный корпус.У модели есть заметные плюсы: аккумулятор на 7200 мАч, дисплей 120 Гц, защита IP68/IP69, ИК-порт, светодиодный индикатор, хороший объем памяти и адаптер в комплекте. При этом ограничения тоже очевидны: корпус крупный и тяжелый, камера без ультраширика и телевика.iQOO Z11x хорошо подойдет тем, кто много пользуется смартфоном в течение дня: общается в мессенджерах, смотрит видео, работает с браузером, использует навигацию, иногда играет и не хочет постоянно искать зарядку. Но если важны легкий корпус, универсальная камера и более эффектный AMOLED-дисплей, стоит смотреть в сторону других моделей.